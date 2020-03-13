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Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu? 13 Mart Cuma Yemekteyiz kim kazandı?

Yemekteyiz haftanın finalinde, haftanın birincisi 13 Mart Cuma günü yani bu akşam verilen puanların ardından belli olacak. Rekabetin üst seviyelere çıktığı yarışma programında, birinci olan kişi 10 bin liralık ödülün sahibi oldu. İşte, 13 Mart Yemekteyiz haftanın finali...

yemekteyiz

Yemekteyiz'de 13 Mart Cuma yani bugün final heyecanı yaşanıyor. Yemekteyiz'de haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacının evine konuk olunuyor. Onlar yemek yaparken, sunucu Seda Sayan da yemeğin tadına, tuzuna, yarışmacıların misafirperverliğine kadar her şeye puan veriyor. Ve bu puanlar her cuma, haftanın finalinde büyük rol oynuyor. Finalde en çok puanı toplayan yarışmacı büyük ödül olan 10.000 TL değerindeki para ödülünün sahibi oluyor. Peki, 13 Mart Yemekteyiz haftanın birincisi kim oldu? İşte Yemekteyiz haftanın finali...

YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI? 13 MART 2020

Bu haftaki Yemekteyiz haftanın birincisinin belirleneceği haftanın finali Elif Şahin'in evinde yapıldı. Elif Hanım'ın yemeklerinin ardından günün puanlaması yapıldı ve haftanın kazananı yani 10 bin liralık ödülün sahibi belli olacak. 13 Mart Yemekteyiz haftanın finaline dair detaylar...

YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI VE PUAN DURUMU

Hicran Hanım:
Mehmet Bey:
Türkan Hanım:
Elif Hanım:
İbrahim Bey:

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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