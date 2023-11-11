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        Haberler Televizyon Yemekteyiz kim kazandı? 10 Kasım 2023 Cuma Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu, 75 bin TL'lik ödülü kim aldı?

        Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? 10 Kasım 2023 bu hafta Yemekteyiz'de birinci olan isim

        Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın finali heyecanı yaşanıyor. Tüm hafta boyunca hünerlerini sergileyen beş yarışmacıdan biri bugün 75 bin TL'lik ödülün sahibi olacak. Yarışmanın izleyicilerinin gözleri şimdiden "Yemekteyiz'de kim kazandı?" sorusuna çevrildi. İşte, 10 Kasım 2023 puan durumu ile Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi olan isim hakkında ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.11.2023 - 00:11 Güncelleme: 11.11.2023 - 00:11
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        Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kazanan ismi öğrenmek için geri sayım sürüyor. Bugün son olarak haftanın finalinde yarışmacılardan biri, büyük ödülü almaya hak kazanacak. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın finalinde kim kazandı? İşte, 10 Kasım 2023 Cuma Yemekteyiz haftanın puan durumu ile birinci olan isim...

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        ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ'DE KİM KAZANDI?

        Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi Muhammet Ali oldu. En çok puanı toplayan Muhammet Ali 75 Bin TL'lik ödülün sahibi oldu.

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        ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI

        Başak Hanım

        Serdar Bey

        Emine Hanım

        Sultan Hanım

        Muhammet Ali Bey

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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