Yemekteyiz kim kazandı? 13 Şubat Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu?
13 Şubat 2026 Cuma günü Zuhal Topal'la Yemekteyiz kazananı ve haftanın puan durumu izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Yarışmada bu hafta, 200 bin TL'lik büyük para ödülü için beş yarışmacı mutfakta tüm hünerlerini sergiliyor. Peki Yemekteyiz kim kazandı? 13 Şubat Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu?
Giriş: 13.02.2026 - 13:29 Güncelleme: 13.02.2026 - 13:29
Beş iddialı yarışmacının kıyasıya rekabet ettiği programda, 200 bin TL'lik büyük ödül sahibini buluyor. Peki 13 Şubat Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi kim oldu?
YEMEKTEYİZ BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi henüz belli olmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacak.
YARIŞMACILAR
Saadet Yavuz
Türkan Kol
Melisa Erdal
Gökhan Sağırkaya
Serkan Erkılıç
