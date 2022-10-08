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Yemen'de BAE destekli GGK güçleri, Ebyen'in El-Mahfed ilçesini El Kaide'den temizledi

Yemen'deki Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı güçlerin ülkenin güneyindeki Ebyen kentinin El-Mahfed ilçesini terör örgütü El-Kaide unsurlarından temizleyerek burada kontrolü sağladığı bildirildi.

Yemen'de BAE destekli GGK güçleri, Ebyen'in El-Mahfed ilçesini El Kaide'den temizledi
Yemen'de El Kaide'ye karşı başarılı operasyon
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AA

GGK'ye bağlı Güney Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Muhammed en-Nakib, Mahfed ilçesinden El-Kaide unsurlarının çıkarılması ve burada kontrolün sağlanması için GGK güçlerinin operasyon düzenlediğini söyledi.

Bugünkü operasyonun Ebyen'de terör örgütleri ile mücadele için 22 Ağustos'ta başlatılan Doğu Okları Operasyonu'nun devamı niteliğinde olduğunu kaydeden Nakib, Mahfed ilçesinin merkezinde kontrolü sağladıklarını aktardı.

Operasyonda ölü veya yaralı bilgisine ilişkin ise bir ayrıntı verilmedi.

GGK, 22 Ağustos'ta Ebyen'deki terör örgütleriyle mücadele amacıyla Doğu Okları Operasyonu'nu başlattığını duyurmuştu.

GGK, EL-KAİDE'NİN BULUNDUĞU ÜÇ VADİDE KONTROLÜ SAĞLAMIŞTI

GGK, 11 Eylül'de Zanzibar ilçesinin doğusundaki Meraşika dağlarındaki El-Kaide unsurlarının bulunduğu En-Nesil ve Muvcan vadilerinde de kontrolü sağladığını açıklamıştı.

Sözcü Nakib 18 Eylül'de yaptığı açıklamada da, GGK güçlerinin El-Kaide'nin Orta Doğu'daki en büyük kampı ve "Kalesi" konumundaki Umran Vadisi'de kontrolü sağladığını belirtmişti.

Yemen İçişleri Bakanlığından 6 Eylül'de yapılan açıklamada da El Kaide unsurlarının Ebyen'in Ahvar ilçesinde GGK'ye bağlı Hizam Emni güçlerine saldırı düzenlediği ve aralarında bir komutanın da bulunduğu 21 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Ülkenin güneyindeki Ebyen kenti, Yemen ordusu ve GGK güçlerinin kontrolünde bulunuyor. GGK 23 Ağustos'ta Ebyen'nin yüzde 90'ında kontrolü sağladığını açıklamıştı.

* Haberin görseli AA'dan servis edilmiştir.

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