Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Yemen telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Yemen'de hangi alan adı uzantısı kullanılır?

        Yemen telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Yemen'de hangi alan adı uzantısı kullanılır?

        Yemen telefon kodu, para pirimi ve plaka kodu seyahatten e-ticarete kadar birçok alanda kritik rol üstleniyor. Özellikle uluslararası aramalarda +967'lik Yemen telefon kodu, sınır ötesi iletişimi zahmetsiz hale getiriyor. Ülkedeki tüm işlemlerin parasal karşılığı ise Yemen riyaliyle ölçülüyor. ISO 4217 kodu YER olan bu para birimi, küresel döviz piyasalarında da tanınıyor. Yurt dışına çıkan Yemen plakalı araçlar "YE" kısaltması taşıyan oval işaretle tanınıyor. İnternet dünyasında ise .ye uzantısı, Yemen merkezli dijital kimliklerin imzası durumunda. İşte, Yemen telefon kodu, plaka kodu ve para birimi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2025 - 11:20 Güncelleme: 10.07.2025 - 11:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yemen telefon kodu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Küresel ekonomide standartların önemi her yıl artıyor ve Yemen de bu standart ağının aktif bir halkası. +967’yi içeren Yemen telefon kodu, hem sabit hatlar hem de mobil operatörler için evrensel bir başlangıç noktası sunuyor. Öte yandan Yemen riyalinin (YER) günlük değer değişimleri, ihracatçılardan turistlere kadar geniş bir kitleyi doğrudan etkiliyor. Kara yolu taşımacılığında görülen “YE” oval kodu, Yemen plakalı araçların bağlayıcı uluslararası kimliği olarak öne çıkıyor. Dijitalde ise .ye alan adı uzantısı, devlet kurumlarından girişimlere kadar pek çok siteyi Yemen’le ilişkilendiriyor. Tüm bu kodlar; ticaret, diplomasi, finans ve iletişim alanlarında standardizasyon sağlayarak işlemlerin gecikmeden tamamlanmasına yardımcı oluyor. Haberimizin devamından, her kategoride yer alan güncel bilgileri öğrenebilirsiniz. İşte, Yemen alan adı uzantısı…

        YEMEN TELEFON KODU

        Yemen’i aramak için önce uluslararası çıkış kodunuzun ardından +967 çevrilir. Söz konusu prefiks, 2013’te güncellenen ulusal numaralandırma planıyla sabitlenmiş durumda. Sabit hat ve mobil numaralar, bu kod sonrası bölge veya operatör numarasını izleyen 7–8 haneden oluşuyor. Yoğun iş hacmine sahip San’a ve Aden şehirleri, ekonomik faaliyetlerin odağında bulunuyor. Dolayısıyla bölge kodları sık tercih edilen numaralardan biri. Uluslararası çağrı merkezleri ve lojistik firmaları, +967’yi tanımlayarak Yemen’deki müşterilerine kesintisiz erişim sağlıyor. Arama maliyetini düşürmek isteyen kullanıcılar, VoIP ve uluslararası tarife paketleriyle ek avantaj elde edebiliyor. Yemen hatlarını ararken saat farkını (UTC+3) göz önünde tutmak, iş görüşmelerinin verimliliğini artırır.

        YEMEN PARA BİRİMİ

        Ülkenin resmi para birimi Yemen riyali (YER) olarak biliniyor. Riyal, petrol gelirlerine ve siyasi istikrara bağlı olarak zaman zaman dalgalanma yaşıyor ancak günlük işlemlerde hâlen temel ödemeyi temsil ediyor. Banknotlar 50 ila 1.000 riyal aralığında, madeni paralar ise nadiren kullanılıyor. Nakitsiz ödeme yaygınlığı sınırlı kalsa da mobil cüzdan uygulamaları özellikle büyük şehirlerde ivme kazanıyor. İhracat yapan firmalar genelde ABD doları veya Suudi riyaliyle tahsilat gerçekleştiriyor ve yerel bankalarda riyale çevrim yapıyor. Turistyseniz nakit riyal bulundurmak halen en güvenli yol, zira POS cihazı bulunmayan kırsal bölgelerde nakit hakim konumda yer alıyor. Döviz bozduracak yolcular için bankalar ve lisanslı döviz büroları güvenli seçenek sunar.

        YEMEN PLAKA KODU

        Uluslararası trafikte Yemen plakalı araçlar “YE” harflerini taşıyan beyaz oval bir etiketle tanınıyor. Bu işaret, 1990’daki birleşmeden sonra kabul edilerek YAR (Yemen Arab Republic) ve PDRY (South Yemen) kodlarının yerine geçti. Mevcut yerel plakalar 1993’ten bu yana kullanılmakla birlikte 2018’de karakter seti FE-Schrift ve Arapça Kufi yazı tipini birleştirerek modern bir görünüm kazandı. Plakanın sol bölümünde 1–22 arasındaki rakam, aracın kayıtlı olduğu illeri (örneğin San’a “1”, Aden “3”) gösteriyor. Sağ kısım ise aracın benzersiz numarasından oluşuyor; renk şeridi ise araç tipine göre değişiyor. Yemen dışına çıkan sürücüler, pasaport ve trafik konvansiyonlarına göre YE etiketini plakanın ayrı bir bölümünde sergilemek zorunda. Bu uygulama, gümrük geçişlerinde bekleme süresini azaltıyor.

        YEMEN HANGİ ALAN ADI UZANTISI

        Yemen’in resmi internet kimliği .ye uzantısıyla temsil ediliyor. 19 Ağustos 1996’da aktif olan uzantı, TeleYemen tarafından yönetiliyor ve kayıtlar ikinci seviye kategoriler (com.ye, gov.ye, net.ye) altında gerçekleştiriliyor. Global firmalar Yemen pazarına girerken marka bütünlüğü için .ye alan adını koruyucu strateji olarak tercih ediyor. Yerel girişimler ise arama motorlarında ülke odaklı sıralamalarda avantaj sağlayabilmek adına bu uzantıya yöneliyor. Ayrıca Arapça içerik üretimi artarken, uluslararasılaştırılmış alan adı “اليمن” 2011’de onay aldı fakat henüz yaygınlaşmadı. Kurumlar alan adı alırken yerel yönetmelik uyarınca Yemen’de faaliyet belgesi sunmak zorunda, bu durum spam ve kimlik sahteciliğini sınırlamayı amaçlıyor. Dijitalde görünür olmayı hedefleyen şirketler, TLS sertifikası ve .ye uzantısına yatırım yaparak güvenilirliğini artırıyor.

        SON OLARAK DİJİTAL VE KÜRESEL BAĞLANTININ STRATEJİK ÖNEMİ

        Telefon kodu +967, para birimi YER, plaka kodu YE ve .ye alan adı uzantısının her biri Yemen’in küresel sistemde tanınırlığını belirliyor. Bu dört temel kimlik öğesi; lojistik ağlardan çevrim içi ticarete, diplomatik yazışmalardan tatil planlarına kadar hayatı kolaylaştırıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dünyaca ünlü markanın ürününe toplatma kararı
        Dünyaca ünlü markanın ürününe toplatma kararı
        ABD'den gemiyle getirilen aracıyla kaza yaptı!
        ABD'den gemiyle getirilen aracıyla kaza yaptı!
        Nvidia, 4 trilyon dolarlık değerlemeyle tarihe geçti
        Nvidia, 4 trilyon dolarlık değerlemeyle tarihe geçti
        53 yaşında ikiz bebek dünyaya getirdi
        53 yaşında ikiz bebek dünyaya getirdi
        "Kartal'ın yeni 10 numarası Orkun Kökçü!"
        "Kartal'ın yeni 10 numarası Orkun Kökçü!"
        Tarım ihracatçılarından kredi borcunda erteleme talebi
        Tarım ihracatçılarından kredi borcunda erteleme talebi
        Şile Belediye Başkanı gözaltında
        Şile Belediye Başkanı gözaltında
        Fransızlar duyurdu: Fenerbahçe'ye Asensio'da dev rakip!
        Fransızlar duyurdu: Fenerbahçe'ye Asensio'da dev rakip!
        En düşük emekli maaşı zammı Meclis'ten geçti
        En düşük emekli maaşı zammı Meclis'ten geçti
        Galatasaray'a kötü haber: Hakan transferi suya düştü!
        Galatasaray'a kötü haber: Hakan transferi suya düştü!
        Tartıştığı kişiyi ezdi! 4 gözaltı
        Tartıştığı kişiyi ezdi! 4 gözaltı
        Yaya geçidinde kâbusu yaşadı!
        Yaya geçidinde kâbusu yaşadı!
        İnşaat maliyetinde 4,5 yılın en düşük artışı
        İnşaat maliyetinde 4,5 yılın en düşük artışı
        Cinayet şüphelisi polisle çatıştı!
        Cinayet şüphelisi polisle çatıştı!
        "Adil bir sistem istiyoruz"
        "Adil bir sistem istiyoruz"
        Petrol fiyatları enflasyonu ne kadar etkiliyor?
        Petrol fiyatları enflasyonu ne kadar etkiliyor?
        ILO’dan asgari ücret tavsiyesi
        ILO’dan asgari ücret tavsiyesi
        "Bakıra yönelik yüzde 50 tarifeyi duyuruyorum"
        "Bakıra yönelik yüzde 50 tarifeyi duyuruyorum"
        Trump, Putin'e sinirlendi: Kiev'e daha çok silah gönderilecek
        Trump, Putin'e sinirlendi: Kiev'e daha çok silah gönderilecek
        Küfürde yapay zeka mı suçlu insan mı?
        Küfürde yapay zeka mı suçlu insan mı?