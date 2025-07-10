Yemen telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Yemen'de hangi alan adı uzantısı kullanılır?

Küresel ekonomide standartların önemi her yıl artıyor ve Yemen de bu standart ağının aktif bir halkası. +967’yi içeren Yemen telefon kodu, hem sabit hatlar hem de mobil operatörler için evrensel bir başlangıç noktası sunuyor. Öte yandan Yemen riyalinin (YER) günlük değer değişimleri, ihracatçılardan turistlere kadar geniş bir kitleyi doğrudan etkiliyor. Kara yolu taşımacılığında görülen “YE” oval kodu, Yemen plakalı araçların bağlayıcı uluslararası kimliği olarak öne çıkıyor. Dijitalde ise .ye alan adı uzantısı, devlet kurumlarından girişimlere kadar pek çok siteyi Yemen’le ilişkilendiriyor. Tüm bu kodlar; ticaret, diplomasi, finans ve iletişim alanlarında standardizasyon sağlayarak işlemlerin gecikmeden tamamlanmasına yardımcı oluyor. Haberimizin devamından, her kategoride yer alan güncel bilgileri öğrenebilirsiniz. İşte, Yemen alan adı uzantısı…

YEMEN TELEFON KODU

Yemen’i aramak için önce uluslararası çıkış kodunuzun ardından +967 çevrilir. Söz konusu prefiks, 2013’te güncellenen ulusal numaralandırma planıyla sabitlenmiş durumda. Sabit hat ve mobil numaralar, bu kod sonrası bölge veya operatör numarasını izleyen 7–8 haneden oluşuyor. Yoğun iş hacmine sahip San’a ve Aden şehirleri, ekonomik faaliyetlerin odağında bulunuyor. Dolayısıyla bölge kodları sık tercih edilen numaralardan biri. Uluslararası çağrı merkezleri ve lojistik firmaları, +967’yi tanımlayarak Yemen’deki müşterilerine kesintisiz erişim sağlıyor. Arama maliyetini düşürmek isteyen kullanıcılar, VoIP ve uluslararası tarife paketleriyle ek avantaj elde edebiliyor. Yemen hatlarını ararken saat farkını (UTC+3) göz önünde tutmak, iş görüşmelerinin verimliliğini artırır.

YEMEN PARA BİRİMİ Ülkenin resmi para birimi Yemen riyali (YER) olarak biliniyor. Riyal, petrol gelirlerine ve siyasi istikrara bağlı olarak zaman zaman dalgalanma yaşıyor ancak günlük işlemlerde hâlen temel ödemeyi temsil ediyor. Banknotlar 50 ila 1.000 riyal aralığında, madeni paralar ise nadiren kullanılıyor. Nakitsiz ödeme yaygınlığı sınırlı kalsa da mobil cüzdan uygulamaları özellikle büyük şehirlerde ivme kazanıyor. İhracat yapan firmalar genelde ABD doları veya Suudi riyaliyle tahsilat gerçekleştiriyor ve yerel bankalarda riyale çevrim yapıyor. Turistyseniz nakit riyal bulundurmak halen en güvenli yol, zira POS cihazı bulunmayan kırsal bölgelerde nakit hakim konumda yer alıyor. Döviz bozduracak yolcular için bankalar ve lisanslı döviz büroları güvenli seçenek sunar. YEMEN PLAKA KODU Uluslararası trafikte Yemen plakalı araçlar “YE” harflerini taşıyan beyaz oval bir etiketle tanınıyor. Bu işaret, 1990’daki birleşmeden sonra kabul edilerek YAR (Yemen Arab Republic) ve PDRY (South Yemen) kodlarının yerine geçti. Mevcut yerel plakalar 1993’ten bu yana kullanılmakla birlikte 2018’de karakter seti FE-Schrift ve Arapça Kufi yazı tipini birleştirerek modern bir görünüm kazandı. Plakanın sol bölümünde 1–22 arasındaki rakam, aracın kayıtlı olduğu illeri (örneğin San’a “1”, Aden “3”) gösteriyor. Sağ kısım ise aracın benzersiz numarasından oluşuyor; renk şeridi ise araç tipine göre değişiyor. Yemen dışına çıkan sürücüler, pasaport ve trafik konvansiyonlarına göre YE etiketini plakanın ayrı bir bölümünde sergilemek zorunda. Bu uygulama, gümrük geçişlerinde bekleme süresini azaltıyor.