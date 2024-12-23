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        Haberler Bilgi Yaşam Yengeç nasıl yenir, tüketilir? Yengecin faydaları nelerdir?

        Yengeç nasıl yenir, tüketilir? Yengecin faydaları nelerdir?

        Yengecin zengin vitamin, protein ve amino asit bileşeni, onu tüketim için cazip bir besin haline getiriyor. Doyurucu ve lezzetli deniz ürünleri arasında yer alan yengeç, protein ve omega-3 yağ asitleri açısından da oldukça zengindir. Yengeç nasıl yenir, tüketilir? Yengecin faydaları nelerdir? İşte, detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2024 - 13:34 Güncelleme: 23.12.2024 - 13:34
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        Yengeç nasıl yenir, tüketilir?
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        Yengeç yemek birçok sağlık faydasını da beraberinde getirir. Yengeçte bulunan bakır, çinko ve selenyumun bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur, genel sağlığı iyileştirir. Taze tüketilen yengeç, besin açısından en yüksek faydayı elde etmenizi sağlayacaktır. Yengeç nasıl yenir? Yengeç nasıl tüketilir? Yengeç faydaları nelerdir? Yengeç özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.

        Yengeç Nasıl Yenir?

        Yengeçler, ıstakoz, karides ve kril gibi deniz eklembacaklılarının geniş bir grubu olan Crustacea alt şubesine aittir Bu canlılar, yumuşak dokularını koruyan kitin adı verilen bir dış iskeletle çevrilidir. Bunlara bacak sayılarından dolayı dekapod kabuklular denir. Yengeçlerin, 6.800'den fazla çeşidi bulunmaktadır. Deniz ürünleri arasında özel bir yere sahip olan yengeç, farklı türlerde ve boyutlarda bulunabilmektedir. Farklı ülkelerde farklı mevsimlerde bulunabilmektedir. Yengeç ve ıstakoz gibi deniz ürünlerinin doğru yöntemlerle pişirilmesi gerekir. Peki, yengeç nasıl yenir? Yengeç, alternatif pişirme yöntemleriyle servis edilebilir. En yaygın pişirme teknikleri şunlardır:

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        Haşlama

        Genellikle yengeçler haşlanarak tüketilir. Bir tencereye yengeçleri koyun ve üzerlerini geçecek kadar su ilave edin. Su kaynadıktan sonra tuz ekleyerek yengeçler yumuşayana kadar pişirin. Haşlama süresi ortalama 15-20 dakikadır.

        Izgara

        Yengecin kabuklarını çizip, baharatlayarak ızgarada orta ateşte pişirebilirsiniz.

        Fırında

        Fırında pişirme, baharatlarla harmanlandığın yengeç etinin lezzetini arttırır. Kabukları çizilmiş ve baharatlanmış yengeçleri, önceden ısıtılmış fırında, 20-25 dakika kadar pişirebilirsiniz.

        Buharda Pişirme

        Yengecin doğal lezzetini koruyan, sağlıklı bir alternatif düşürseniz buharda pişirme yöntemini deneyebilirsiniz. Buharlı bir pişiriciye yerleştirilen yengeçler 10-15 dakika kadar pişirilir.

        Yengeç Yeme Tekniği

        Yengeci yerken etini kabuklarından çıkarmak oldukça önemlidir. Bunun için bıçak ya da bir mutfak makası kullanabilirsiniz. Öncelikle kabuklarını ayırın, ardından bacakları ve pençeleri koparın. Yengeç etini çıkarmak için parmaklarınızdan yardım alabilir ya da bir çatal kullanabilirsiniz.

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        Yengeç Nasıl Tüketilir?

        Yengeç eti, lezzetiyle tekrar tekrar tüketmek isteyeceğiniz bir besindir. Besleyici değeri yüksek olduğu için sofralarda sıklıkla tercih edilmektedir. Haşlama, ızgara, fırın veya buharda pişirme yöntemleriyle kolayca hazırlanabilir. Tüketirken tazeliğine dikkat etmeli, aşırıya kaçmamalı ve alerji riskine karşı dikkatli olunmalıdır. Yengeç etini ayıkladıktan sonra doğrudan yiyebilirsiniz ya da dilerseniz çeşitli soslarla tatlandırabilirsiniz. Genellikle eritilmiş tereyağı, limon suyu ya da çeşitli baharatlar ile servis edilmektedir. Ekmek, pilav ya da salatayla da servis edilebilir.

        Yengeç Faydaları Nelerdir?

        Yengeç eti fosfor yönünden zengin bir ettir. Fosfor, kemik ve diş sağlığı için önemli bir mineraldir. Fosfor, insan vücudunda en çok bulunan ikinci mineraldir; tüm vücut ağırlığımızın %1'ini oluştur. Bu sebeple de özellikle kemik ve diş sağlığında kalsiyum kadar önemlidir.

        • Üç ana Omega-3 yağ asidi bulunur. Bunlar; ALA, EPA ve DHA'dır. Yengeç eti gibi deniz ürünleri DHA ve EPA açısından zengindir. EPA ve DHA'yı deniz ürünlerinden almak, vücudumuzdaki omega-3 yağ asitleri seviyelerini artırmanın en pratik yoludur.
        • Yengeç etindeki selenyum, bağışıklık sistemimizi ayakta tutar. Ayrıca serbest radikallerle mücadelede yardımcı olur. Selenyum antioksidan özellikleriyle bilinir.
        • Yengeç eti, en iyi protein kaynaklarından biridir. Neredeyse diğer etler kadar protein içerir ancak yüksek seviyelerde doymuş yağ içermez. Bu da onu sağlıklı bir protein kaynağı yapar.
        • Riboflavin (B2 Vitamini) enerji üretiminde, demir emiliminde, bağışıklığın güçlendirilmesinde, hücre hasarının önlenmesinde, cildin, gözlerin ve sinir sisteminin korunmasında oldukça önemlidir. Yengeç eti de B2 vitamini için mükemmel bir kaynaktır. Yengeç etinin zengin olduğu bir diğer mineral de bakırdır. Bakır, demir emilimini artırır ve enerji üretimine katkı sağlar.

        Yengeç Özellikleri

        Yengeçler genellikle denizde yaşasa da bazı türleri tatlı sularda da yaşam sürebilmektedir. Anatomik yapıları onları diğer deniz canlılarından ayırır. Vücutları sert bir dış iskelet olan kabukla kaplıdır. Bu kabuk, yengeci dış etkenlere karşı korur. Kollarının ve ayaklarının sayısı çok fazladır. Genellikle 10 ayağa ve 2 adet büyük kola sahiplerdir. Kollarını avlarını yakalayıp besinlerini parçalamak için kullanılırken, ayaklarını da hareket etmek için kullanırlar.

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