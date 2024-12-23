Yengeç nasıl yenir, tüketilir? Yengecin faydaları nelerdir?

Yengeç yemek birçok sağlık faydasını da beraberinde getirir. Yengeçte bulunan bakır, çinko ve selenyumun bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur, genel sağlığı iyileştirir. Taze tüketilen yengeç, besin açısından en yüksek faydayı elde etmenizi sağlayacaktır. Yengeç nasıl yenir? Yengeç nasıl tüketilir? Yengeç faydaları nelerdir? Yengeç özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.

Yengeç Nasıl Yenir? Yengeçler, ıstakoz, karides ve kril gibi deniz eklembacaklılarının geniş bir grubu olan Crustacea alt şubesine aittir Bu canlılar, yumuşak dokularını koruyan kitin adı verilen bir dış iskeletle çevrilidir. Bunlara bacak sayılarından dolayı dekapod kabuklular denir. Yengeçlerin, 6.800'den fazla çeşidi bulunmaktadır. Deniz ürünleri arasında özel bir yere sahip olan yengeç, farklı türlerde ve boyutlarda bulunabilmektedir. Farklı ülkelerde farklı mevsimlerde bulunabilmektedir. Yengeç ve ıstakoz gibi deniz ürünlerinin doğru yöntemlerle pişirilmesi gerekir. Peki, yengeç nasıl yenir? Yengeç, alternatif pişirme yöntemleriyle servis edilebilir. En yaygın pişirme teknikleri şunlardır:

REKLAM Haşlama Genellikle yengeçler haşlanarak tüketilir. Bir tencereye yengeçleri koyun ve üzerlerini geçecek kadar su ilave edin. Su kaynadıktan sonra tuz ekleyerek yengeçler yumuşayana kadar pişirin. Haşlama süresi ortalama 15-20 dakikadır. Izgara Yengecin kabuklarını çizip, baharatlayarak ızgarada orta ateşte pişirebilirsiniz.

Fırında Fırında pişirme, baharatlarla harmanlandığın yengeç etinin lezzetini arttırır. Kabukları çizilmiş ve baharatlanmış yengeçleri, önceden ısıtılmış fırında, 20-25 dakika kadar pişirebilirsiniz. Buharda Pişirme Yengecin doğal lezzetini koruyan, sağlıklı bir alternatif düşürseniz buharda pişirme yöntemini deneyebilirsiniz. Buharlı bir pişiriciye yerleştirilen yengeçler 10-15 dakika kadar pişirilir.

Yengeç Yeme Tekniği Yengeci yerken etini kabuklarından çıkarmak oldukça önemlidir. Bunun için bıçak ya da bir mutfak makası kullanabilirsiniz. Öncelikle kabuklarını ayırın, ardından bacakları ve pençeleri koparın. Yengeç etini çıkarmak için parmaklarınızdan yardım alabilir ya da bir çatal kullanabilirsiniz. REKLAM Yengeç Nasıl Tüketilir?

Yengeç eti, lezzetiyle tekrar tekrar tüketmek isteyeceğiniz bir besindir. Besleyici değeri yüksek olduğu için sofralarda sıklıkla tercih edilmektedir. Haşlama, ızgara, fırın veya buharda pişirme yöntemleriyle kolayca hazırlanabilir. Tüketirken tazeliğine dikkat etmeli, aşırıya kaçmamalı ve alerji riskine karşı dikkatli olunmalıdır. Yengeç etini ayıkladıktan sonra doğrudan yiyebilirsiniz ya da dilerseniz çeşitli soslarla tatlandırabilirsiniz. Genellikle eritilmiş tereyağı, limon suyu ya da çeşitli baharatlar ile servis edilmektedir. Ekmek, pilav ya da salatayla da servis edilebilir.

Yengeç Faydaları Nelerdir? Yengeç eti fosfor yönünden zengin bir ettir. Fosfor, kemik ve diş sağlığı için önemli bir mineraldir. Fosfor, insan vücudunda en çok bulunan ikinci mineraldir; tüm vücut ağırlığımızın %1'ini oluştur. Bu sebeple de özellikle kemik ve diş sağlığında kalsiyum kadar önemlidir. Üç ana Omega-3 yağ asidi bulunur. Bunlar; ALA, EPA ve DHA'dır. Yengeç eti gibi deniz ürünleri DHA ve EPA açısından zengindir. EPA ve DHA'yı deniz ürünlerinden almak, vücudumuzdaki omega-3 yağ asitleri seviyelerini artırmanın en pratik yoludur.

Yengeç etindeki selenyum, bağışıklık sistemimizi ayakta tutar. Ayrıca serbest radikallerle mücadelede yardımcı olur. Selenyum antioksidan özellikleriyle bilinir.

Yengeç eti, en iyi protein kaynaklarından biridir. Neredeyse diğer etler kadar protein içerir ancak yüksek seviyelerde doymuş yağ içermez. Bu da onu sağlıklı bir protein kaynağı yapar.

Riboflavin (B2 Vitamini) enerji üretiminde, demir emiliminde, bağışıklığın güçlendirilmesinde, hücre hasarının önlenmesinde, cildin, gözlerin ve sinir sisteminin korunmasında oldukça önemlidir. Yengeç eti de B2 vitamini için mükemmel bir kaynaktır. Yengeç etinin zengin olduğu bir diğer mineral de bakırdır. Bakır, demir emilimini artırır ve enerji üretimine katkı sağlar. Yengeç Özellikleri