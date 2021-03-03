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HaberlerOtomobilYeni 6 Serisi Gran Turismo satışa sunuldu
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Yeni 6 Serisi Gran Turismo Türkiye'de satışa sunuldu

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW’nin 6 Serisi Gran Turismo modeli, 2.0 litrelik benzinli motor seçeneğiyle Türkiye’de satışa sunuldu. Aracın bu motor ile 258 beygir güç ve 400 Nm tork değeri sunduğu ve 6.5 saniyede 0’dan 100 km/s hıza çıkabildiği belirtildi. Yeni BMW 630i Gran Turismo'nun, 1 milyon 404 bin TL’lik başlangıç fiyatıyla yetkili satıcılarda yerini aldığı açıklandı

Yeni 6 Serisi Gran Turismo satışa sunuldu
HABERTURK.COM

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW’nin yeni 6 Serisi Gran Turismo modeli Türkiye'de satışa sunuldu. 2.0 litrelik benzinli motor seçeneğiyle Türkiye’ye gelen aracın başlangıç fiyatı 1 milyon 404 bin TL olarak açıklandı.

Yeni 6 Serisi Gran Turismo'da yekpare böbrek şeklinde ön ızgaralar ve BMW'nin 'Laserlight' farları dikkat çekiyor. 3070 mm’lik aks mesafesi, 5091 mm uzunluk, 1902 mm genişlik ve 1538 mm yüksekliğe sahip araçta 600 litrelik bagaj kapasitesi bulunuyor. Arka koltukları yatırıldığında ise aracın bagaj hacmi 1800 litreye ulaşabiliyor.

TwinPower Turbo teknolojisine sahip 2.0 litrelik benzinli motor seçeneğiyle yollara çıkan 630i Gran Turismo, 258 beygir güç ve 400 Nm tork değerleri sunuyor. Bu motorun aracı 6.5 saniyede 0’dan 100 km/s hıza taşıdığı belirtiliyor. 630i Gran Turismo'nun maksimum hızı ise 250 km/s olarak açıklandı. Otomobilin bu motor seçeneği ile 100 kilometrede ortalama 7.3 litrelik tüketim değeri sunduğu da verilen bilgiler arasında.

Araçta sürüş dinamiklerini iyileştirmek üzere bir dizi yeni teknolojiler bulunuyor. Bu kapsamda entegre edilen yürüyen aksam kumanda sistemi, entegre 2 akslı havalı süspansiyon ile birlikte geliyor. Hızlı viraj dönüşleri sırasında aktif savrulma önleyici dengeleme sistemi de, otomobilin eğimini telafi ederek sürüş dinamiklerine katkıda bulunuyor.

Araçta 'Direksiyon ve Şerit Kontrol Asistanı', 'Şerit Değiştirme Asistanı' ve aktif yandan çarpışma koruması özellikli 'Şeritte Tutma Asistanı' gibi güvenlik donanımları da yer alıyor.

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