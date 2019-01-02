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Habertürk muhabiri Hüseyin Şentürk'ün haberine göre İstanbul Gaziosmanpaşa'da yaşayan 6 arkadaş, hafta sonu balık tutmaya karar verdi.
Çatalca'ya bağlı Celep köyündeki balıkçı barınağında buluşan 6 kişiden 3'ü balık tutmak için Terkos Gölü'ne açıldı. Kıyıda kalan 3 kişiden Kenan Y., yeni aldığı ruhsatsız tabancayı denemek istedi ve ağaca koyduğu şişelere ateş açmaya başladı. Ama kurşunlardan biri sazlığın arkasındaki̇ teknede bulunan 37 yaşındaki̇ Gökhan Gürcan'ın sırtına saplandı.
Teknedekiler durumu fark edince hemen kıyıya hareket etti. Bir yandan 112'yi arayan arkadaşları, Gürcan'ı otomobille ambulansa ulaştırdı. Ambulansla hastaneye götürülmek istenen 2 çocuk babası Gürcan yolda yaşamını yitirdi.
Olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan Kenan Y. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
"AVCILAR ATTI SANDIK ARKADAŞI ÇIKTI"
Olay sırasında Gürcan'ın yanında olan dayısı Hayrettin Yasan, "Tekneye bindik, yaklaşık 150 -200 metre gittik. Bir silah sesi geldi Gökhan ayağa kalktı, 'bir şey geldi bana' dedi. Baktım sırtında küçük bir delik vardı ama kan yoktu. Saçma geldi, avcılar atıyor sandım. Kıyıya doğru hareket ettik, bir yandan da "Atmayın" diye bağırıyoruz. 3-4 el daha silah sesi geldi. Biz o anda zaten mermilerin üzerine gidiyormuşuz" dedi. Olayda kasıt olmadığını ancak ihmal olduğunu belirten Yasan "Bizim canımız yandı, başkasının canı yanmasın. Silah iyi bir şey değil. Biz oraya eğlenmeye gittik canımızı bırakıp geldik" diye konuştu.
Ölen Gürcan'ın amcasının oğlu Rıza Gürcan da "Suda ağ atmaya giderken sazlığın arkasından gözükmüyor tekne. 5-6 el ateş edilmiş sanırım. Olayda kasıt yok. Vuran arkadaşı da can arkadaşı, pişmanlık duymaz mı?" dedi.
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