Haberler Gündem Yeni Antalya Valisi Hulusi Şahin kimdir, aslen nereli ve hangi görevlerde bulundu? Hulusi Şahin biyografisi

Yeni Antalya Valisi Hulusi Şahin kimdir, aslen nereli ve hangi görevlerde bulundu? Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanan Valiler Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayınlandı ve vatandaşlarla paylaşıldı. Söz konusu kararname ile 57 yeni valinin ataması gerçekleştirildi ve Antalya'ya Hulusi Şahin atandı. İşte, yeni Antalya Valisi Hulusi Şahin kimdir, aslen nereli ve hangi görevlerde bulundu sorularının cevapları... Habertürk Giriş: 10.08.2023 - 09:19 Güncelleme: 10.08.2023 - 09:19 facebook

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1971 Trabzon doğumlu yeni Antalya Valisi Hulusi Şahin, günün hakkında en çok arama yapılan isimlerinden biri konumunda bulunuyor. Son olarak Malatya Valisi olarak görev yapan Vali Şahin'in hayat hikayesinden satırbaşlarını bir araya getirdik....

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ANTALYA VALİSİ HULUSİ ŞAHİN KİMDİR? Hulusi Şahin daha önce Esenler Kaymakamlığı, Batman Valisi ve Batman Belediye Başkan Vekilliği görevini de yürütmüştür. Son olarak ise 2022 yılında Malatya Valiliği görevine atanmıştır. 10 Ağustos 2023 tarihinde açıklanan Resmi Gazete kararına göre ise Antalya’nın yeni Valisi olmuştur. 1971 yılında Ankara’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladıktan sonra 1992 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.