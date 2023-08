4 Şurada Paylaş!









2006-2009 yılları arası Adıyaman ili Besni Kaymakamlığı, 2009-2013 yılları arası Çorum ili Sungurlu Kaymakamlığı, 2013-2016 yılları arası ise Kocaeli ili Dilovası Kaymakamlığı görevini yürüttü.

2016 yılında Malezya Malaya Üniversitesi'nde Uluslararası Kamu Siyaseti ve İdaresi Enstitüsü (INPUMA) tarafından düzenlenen ''Managing Diversity in a Globalising World: The Way Forward'' (Küreselleşen Dünyada Farklılıkları Yönetmek) adlı programa İçişleri Bakanlığı'nı temsilen katıldı.