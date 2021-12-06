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Yeni Astra 2022 ilkbaharında Türkiye’de

Opel’in altıncı nesli ile dünya prömiyerini gerçekleştirdiği kompakt modeli Astra'nın Türkiye'ye geliş tarihi netleşti. Daha önce 2022 olarak duyurulan Astra'nın satışa sunulacağı tarih, 2022'nin ilk baharı olarak revize edildi. Fransız kuzeni Peugeot 308' ile aynı platformu paylaşan yeni Astra, içten yanmalı motorlar haricinde şarj edilebilir hibrit güç seçeneği ile de satın alınabilecek

Yeni Astra 2022 ilkbaharında Türkiye’de
HABERTURK.COM

Opel'in en çok satan modeli unvanını taşıyan Astra'nın Türkiye'ye geliş tarihi açıklandı. Daha önce 2022 olarak duyurulan Astra'nın satışa sunulacağı tarih, 2022'nin ilk baharı olarak revize edildi.

Altıncı neslinde markanın SUV modelleri Mokka, Crossland ve Grandland’in ardından Opel’in yeni tasarım çizgisine kavuşan yeni Astra, yeni nesli ile birlikte elektrikli güç seçenekleri ile de tanışmış oldu.

İçten yanmalı motorlar haricinde şarj edilebilir hibrit güç seçeneği ile de satın alınabilecek yeni Astra, Fransız kuzeni Peugeot 308'de karşımıza çıkan EMP2 platformunu paylaşmaya başladı.

Yeni Astra’nın iç mekânında ise geniş ekranlardan oluşan Opel'in Pure Panel olarak adlandırdığı yeni kabin detayları yer alıyor. İlk kez Mokka’da kullanılan Pure Panel, sürücü tarafı havalandırmasıyla birlikte yatay biçimde entegre edilen iki adet 10 inç ekrana sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

Astra'daki güç seçenekleri benzinli ve dizel versiyonlarda 110 beygir (81 kW) ile 130 beygir (96 kW) arasında değişiyor ve şarj edilebilir hibrit versiyonlarda ise 225 beygire (165 kW) kadar uzanıyor. Benzinli ve dizel motor seçeneklerinde altı vitesli manuel şanzıman standart olarak sunulurken, daha güçlü motor seçeneklerinde ise isteğe bağlı olarak sekiz vitesli otomatik şanzıman da sunuluyor.

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