B-SUV modeli C3 Aircross’u yenileyen Citroën, aracın ilk görüntülerini yayınladı.

Hatchback C3 ile aynı tasarım kimliğini paylaşan yeni C3 Aircross, öncüsüne göre daha keskin hatları ile dikkat çekiyor.

Yapılan açıklamaya göre, C3 Aircross, hacthback sınıfındaki kardeşi C3 ile aynı 'Akıllı Otomobil Platformu’nu esas alıyor ve bu sayede özellikle güç-aktarma sistemlerinde esneklik ve maliyet verimliliği sağlıyor.

Citroën'in ilk kez Oli konsepti ile tanıttığı ve C3 ile ilk kez uyguladığı yeni tasarım dili unsurlarını benimseyen yeni C3 Aircross, tasarımıyla yeni marka kimliği imzasını da gözler önüne seriyor.

ELEKTRİĞE GEÇİYOR

Markanın yeni logosunu taşıyan otomobil, yüksek ve yatay motor kaputu, artırılmış iz genişliği, 690 mm çapındaki büyük tekerlekleri çevreleyen belirgin çamurluk kemerleri ve omuz çizgisiyle SUV karakteri sergiliyor.