Renault Grubunun, yeni nesil araçları için benimsediği otonom, mobil ve bağlantılı otomobil konseptlerinden yola çıkarak tasarladığı Yeni Clio, Cenevre Otomobil Fuarı'ndaki dünya lansmanıyla eş zamanlı olarak Bursa'da tanıtıldı.
Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun, Oyak Renault Fabrikaları'nındaki tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu. Yeni Clio'nun seri üretimine en kısa süre içinde Oyak Renault Fabrikası'nda başlayacaklarını belirten Aoun, projede görev almak üzere 350 kişiye istihdam sağladıklarını ifade etti.
'YERLİLİK ORANI YÜZDE 50-60 SEVİYESİNDE'
Aoun, "Clio 30 yıldır var ve bugüne kadar 15 milyon adet satıldı. Bugün de Renault Grubu'nun en çok satan aracı. Yeni Clio, Renault Grubu tarafından yapılan 306 milyon euroluk bir yatırımın ürünü. Bu yatırımın 181 milyon euroluk kısmı Bursa'daki Oyak Renault Fabrikaları'na yapıldı. Bu yatırımın 125 milyon eurosu da Türkiye'deki yerel tedarikçilere yapıldı" dedi.
Clio'nun yerlilik oranın yüzde 50-60 seviyesinde olduğunu kaydeden Aoun, Oyak Renault'nun geçen yıl 6 milyonuncu motorunu ürettiğini de sözlerine ekledi.
Oyak Renault Fabrikaları'nda Yeni Clio'nun seri üretimi benzinli ve dizel motor seçenekleri üretilecek.
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