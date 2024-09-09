Okulun ilk günü tebrik mesajları 2024-2025: Öğrenciler ve öğretmenlere yeni eğitim öğretim yılı mesajları ve sözleri
Yeni eğitim öğretim yılı bugün itibarıyla başladı. Yaklaşık 20 milyon öğrenci okul sıralarına kavuştu. 1,2 milyon öğretmen ve eğitim çalışanı görevlerine başladı. 2024-2025 Yeni eğitim öğretim yılı mesajları ve sözleri bu noktada araştırma konusu haline geldi. Biz de haberturk.com.tr olarak ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri ve öğretmenlerine okulun ilk günü başarı ve tebrik mesajları seçeneklerini derledik. İşte, en güzel, anlamlı yeni eğitim öğretim yılı mesajları ve sözleri…
2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ders zili 9 Eylül Pazartesi günü çaldı. Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 20 milyonu aşkın öğrenci ve 1,2 milyona yakın öğretmen bugün ders başı yaptı. Bu noktada 2024-2025 eğitim öğretim yılı mesajları ve sözleri sosyal medyada paylaşılmak üzere araştırılmaya başlandı. Öğrencilerin yanı sıra öğretmenlere de okulun ilk günü tebrik mesajları haberimizde yer alıyor. İşte, en güzel, anlamlı, kısa, uzun yeni eğitim öğretim yılı mesajları ve sözleri…
2024-2025 YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞARILAR MESAJLARI
Yeni eğitim-öğretim yılında öğrenmeye olan hevesiniz hiç bitmesin. Başarılar dilerim!
Başarı dolu bir eğitim yılı diliyorum! Her yeni gün yeni bilgi, her adım geleceğinizin parçası olsun.
Tüm eğitim neferlerine, öğrenci ve velilerimize huzurlu ve başarılı bir eğitim öğretim dönemi dileriz…
Eğitim yolunda her gün yeni bir öğrenme fırsatıdır. Yeni yılınız bol bilgi ve başarıyla dolu olsun!
Yeni eğitim yılına başlarken, size sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yıl diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun.
Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimize, fedakâr öğretmenlerimize yeni eğitim döneminde başarılar diliyorum. Hayallerinize bir adım daha yaklaşın!
Tüm öğrenci ve öğretmenlerimize sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yıl diliyorum. Zorluklar karşısında asla pes etmeyin!
Yeni eğitim-öğretim yılına adım atan tüm öğrenci ve öğretmenlerimize başarılar diliyorum. Emeklerinizin karşılığını alacağınız bir yıl olsun!
Yeni eğitim öğretim yılı vatanımızın geleceği olan ve bebeklikten itibaren olumsuz bir çok etkene maruz kalan evlatlarımız için hayırlara vesile olur inşallah.
Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Eğitimdir ki bir ulusu, ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum olarak yaşatır; ya da tutsaklık ve düşkünlüğe bırakır.’ Sözleri ile Yeni Eğitim Öğretim yılını kutlarım…
2024-2025 Eğitim-Öğretim yılının; Sağlıklı, neşeli, mutlu ve başarı dolu günlerle geçmesi dileğiyle...
Amaç, hayat boyu eğitimi benimseyen, modern dünyada söz sahibi olabilen, eğitimden aldığı güçle yoğun rekabet ortamının şartlarına uyum sağlayabilen, bağımsız düşünebilen ve sorgulayan bireyler yetiştirmek dileğiyle 2024-2025 Eğitim – Öğretim Yılını Kutluyorum..
Bu eğitim döneminde tüm hedeflerinize ulaşmanız ve başarılı olmanız dileğiyle size bolca başarı ve motivasyon!
Yeni dönemde karşınıza çıkan her zorluğu kolaylıkla aşmanızı ve başarılı olmanızı dilerim. İyi çalışmalar!
Başarılarınızın devamını dilerim. Bu eğitim döneminde tüm hedeflerinize ulaşmanız ve başarılı olmanız dileğiyle!
Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimize, fedakâr öğretmenlerimize yeni eğitim döneminde başarılar diliyorum. Hayallerinize bir adım daha yaklaşın!
Bir millet, eğitimle yükselebilir. Yeni eğitim yılınızda büyük başarılara imza atmanızı dilerim.
Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir. Yeni eğitim yılında bu yolda ilerlemenizi ve başarılar kazanmanızı temenni ederim.
Eğitim, bir milletin geleceğidir. Yeni eğitim yılında her alanda başarılar dilerim.
Türk milletinin başarısının sırrı, eğitim ve bilime olan bağlılıktadır. Yeni eğitim yılında başarılar dilerim.
Yeni eğitim yılıyla birlikte yeni hedefler koyun ve onları başarıyla gerçekleştirin. Başarılar dilerim!
Başarı dolu bir eğitim yılı geçirmek için gereken tüm gücü ve motivasyonu bulmanızı diliyorum. İyi çalışmalar ve başarılar!
Eğitim, en değerli hazinedir. Yeni eğitim yılında bu hazineyi en iyi şekilde kullanmanızı temenni ederim."
Milletlerin başarısı, eğitimle mümkün olur. Yeni eğitim yılınızda her hedefinize ulaşmanızı dilerim.
Eğitim, milletlerin geleceği için en önemli anahtardır. Yeni eğitim yılınızda büyük başarılar diliyorum.
ÖĞRETMENLER İÇİN TEBRİK VE BAŞARI MESAJLARI
Gelecek nesillerimizin yetişmesinde büyük emekleri olan saygıdeğer öğretmenlerimiz sizi çok seviyoruz. Yeni eğitim yılınızla beraber başarılar sizinle olsun.
İnsan canı gibi sevdiği evladını gözünün önünden ayırmazken yine kendi kadar sevecek öğretmene teslim ediyor. Anne, baba kadar değerlisiniz. Yeni eğitim yılınız kutlu olsun.
Çocuklarımızın başarılı olması için azimle, yılmadan çalışan öğretmenler, hepimizin sımsıcak sevgisini fazlasıyla hak ediyor. Yeni eğitim öğretim yılınız kutlu olsun.
Bu dünyada iki kişinin hakkı ödenmez. Birincisi ayakları öpülesi analar, ikinci elleri öpülesi öğretmenler. Yeni eğitim yılınız kutlu olsun.
Aileler biricik çocuklarını okullarına gönderirken, onları öğretmenlere emanet ediyorlar. Emanetlerinin başarısı için çabalayan, onlara göz kulak olan öğretmenlere elbette veliler de minnettar oluyorlar. Yeni eğitim döneminiz başarılarla dolu olsun.