Yeni eğitim öğretim yılı vatanımızın geleceği olan ve bebeklikten itibaren olumsuz bir çok etkene maruz kalan evlatlarımız için hayırlara vesile olur inşallah.

Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Eğitimdir ki bir ulusu, ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum olarak yaşatır; ya da tutsaklık ve düşkünlüğe bırakır.’ Sözleri ile Yeni Eğitim Öğretim yılını kutlarım…

2024-2025 Eğitim-Öğretim yılının; Sağlıklı, neşeli, mutlu ve başarı dolu günlerle geçmesi dileğiyle...