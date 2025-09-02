Habertürk
        Yeni filminde Donald Trump'ı oynatmak isteyen Woody Allen: O çok iyi bir oyuncu

        Yeni filminde Donald Trump'ı oynatmak isteyen Woody Allen: O çok iyi bir oyuncu

        'Şöhret' adlı filminde ABD Başkanı Donald Trump'a rol veren Woody Allen; "Çok iyi bir oyuncu" dediği Trump ile yeniden çalışmak istediğini açıkladı

        Giriş: 02.09.2025 - 15:58 Güncelleme: 02.09.2025 - 15:59
        Ünlü yönetmen Woody Allen, ABD Başkanı Donald Trump'ı, "Çok iyi bir oyuncu" olarak nitelendirdiğini söyledi. Bill Maher'in podcast yayınına katılan Allen, 1998 yapımı 'Şöhret' (Celebrity) filminde Trump'a yer verdiğinde, oyunculuk yeteneklerinden etkilendiğini söyledi.

        Leonardo DiCaprio'nun başrolünü oynadığı filmde, Donald Trump'ın bir televizyon muhabirine gelecek projeleri hakkında röportaj verdiği kısa bir sahne yer alıyordu. Trump, filmde, Manhattan'ın ikonik Aziz Patrick Katedrali'ni yıkarak yerine güzel bir ofis bloğu inşa etme planlarını anlattığı sahnede kendisini oynamıştı.

        Donald Trump ile birlikte çalışmanın bir zevk olduğunu belirten 89 yaşındaki yönetmen; "Çok kibardı, görevini tam olarak yerine getirdi, her şeyi doğru yaptı ve şov dünyasında gerçek bir yeteneği vardı" ifadesini kullandı.

        Woody Allen, Trump'ın kamera önünde "karizmatik bir yapıya sahip" olduğunu, "hoş, çok profesyonel, çok kibar" olduğunu ve "siyasete girmek istemesine şaşırdığını" söyledi.

        "Siyaset, baş ağrılarından, kritik kararlardan ve ızdıraptan başka bir şey değil" diyen Woody Allen; "New York Knicks maçlarında gördüğüm bir adamdı bu; golf oynamayı, güzellik yarışmalarında jüri üyeliği yapmayı, keyifli ve rahatlatıcı şeyler yapmayı severdi. Birinin neden aniden siyaset meseleleriyle uğraşmak zorunda kalmak istediğini anlayamıyorum" şeklinde konuştu.

        2024 başkanlık seçimlerinde Kamala Harris'e oy verdiğini açıklayan Woody Allen; "Trump'ın politikalarının çoğuna, neredeyse tamamına katılmıyorum" dedi.

        "Trumpçı değilim. Trump'ı yönettiğini söyleyebilecek birkaç kişiden biriyim" diyen Woody Allen; "Keşke şimdi onu yönetebilseydim. Şimdi başkan olduğu için onu yönetmeme izin verseydi, sanırım harikalar yaratabilirdim" ifadesini kullandı.

        #Donald Trump
        #Woody Allen
        #sinema
        #film
