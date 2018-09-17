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Yeni Gelin 2. sezon tanıtım filmi yayınlandı: "Siverekliler hesabımızı kesmiş!"

Yeni Gelin, sezon finalinin ardından yeni sezonda izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin yeni sezonuna dair ipuçlarının yer aldığı Yeni Gelin 2. sezon tanıtım filmi yayınlandı. İşte Yeni Gelin 2. sezon tanıtım filmi...

17.09.2018 - 23:18 | Güncelleme:

Show TV’de ekrana gelen Süreç Film imzalı Yeni Gelin’in yeni sezon 2. tanıtımı yayınlandı. Askerden tekerlekli sandalye ile dönen Hazar’ın, Bella ile karşılaştığı anların izleyenleri duygulandırdığı tanıtımda, Dilan ve Ferhat’ın kaçtığı haberi konağı karıştırıyor. Bozokların moral tatili, Baran’ın düşmanı Sivereklinin ortaya çıkmasıyla cehenneme dönüyor. Artık Barbara olan Baran’ın bu işten nasıl kurtulacağı merakla bekleniyor. Yeni Gelin, heyecanla beklenen yeni sezonuyla ekrana damga vurmaya hazırlanıyor.

YENİ GELİN’İN YENİ SEZONUNDA NELER OLACAK?

Yeni Gelin’in Cumartesi akşamı ekrana gelecek yeni sezonunun ilk bölümünde Bella, en mutlu gününde aylardır yolunu gözlediği kocasının, doğacak çocuğunun babasının acı haberini almıştır. Fakat Hazar, Bella’nın sandığı gibi şehit düşmemiş, silah arkadaşını kurtarmak için kendi hayatını tehlikeye atmıştır.

Düşmanın kurduğu pusunun ortasında Hazar’ın hayatı gözlerinin önünden geçerken Bella da hayatta kalma mücadelesi vermektedir. İki aşık, birbirinden uzakta aynı savaşın, yaşam savaşının içindedir. Fakat birbirlerine duydukları aşk; onları her savaştan galip çıkarmayı bilmiştir. Hazar, cephede silah arkadaşının hayatını kurtarmıştır ama artık eski Hazar değildir. Şimdilik tekerlekli sandalyeye mahkumdur. Fakat bunun hiçbir önemi yoktur. Bella yanında olduğu sürece o, yine her zorluğu atlatacaktır. Bu yüzden Bozok Konağı’na yas değil, düğün havası hakimdir. Bella da eskisi gibi sağlıklı değildir. Riskli bir gebelik süreci onu beklemektedir. Bu yüzden hem kendisine hem de bebeğine dikkat etmesi gerekmektedir. Yani hepsi, iyi bir tatili hak etmiştir.

Baran hemen tatili organize eder. Hep birlikte Pamukkale’ye gidecekler, stresten uzakta birkaç gün geçireceklerdir. Fakat Baran’ın kadim düşmanı Siverekli tatili onlara zehir edecektir. Erkekler, kadınları endişelendirmemek için bu meseleyi içlerinde çözmeye çalışınca işler iyice sarpa saracaktır. Bozok Konağı’nda da hayat – birkaç küçük ayrıntı dışında- normale dönmüş gibidir. Hasan’ı kaçırıp müzmin bekarlığa son vermeye and içen Türkmen, yine müzmin bekar olarak konağa geri döner. Şeytanın bacağını yine kıramamıştır. Yine ağabeyi Müsellim’le kader ortağı olmuştur. Çünkü Müsellim de Elzem tarafından terk edilmiş, ebedi yalnızlığına geri dönmüştür. Fakat konak halkının onların yasını tutacak hali yoktur. Gelinlerin yokluğunda konağı çekip çevirmeye, çocuklara göz kulak olmaya çalışmaktadırlar. Fakat onu da beceremezler. Çünkü Mıstık, Ceylan ve daha kundakta olan kardeşleri sırra kadem basmıştır. Kalender, her yerde torunlarını aramaktadır. Fakat onlardan hiçbir haber yoktur.

YENİ GELİN USTA OYUNCULARI BULUŞTURDU

Yapımcılığını Süreç Film Ali Gündoğdu'nun üstlendiği, Yeni Gelin'de başrollerindeki Jessica May ve Tolga Mendi’nin yanı sıra Mustafa Avkıran, Sema Keçik, Dağhan Külegeç, Yonca Şahinbaş, Zeynep Kankonde, Lale Başar ve Renan Bilek gibi usta oyuncular da yer alıyor.

Yeni Gelin merakla beklenen yeni sezonuyla Cumartesi akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

İşte "Yeni Gelin"in Yeni Sezon 2. Tanıtımı:

 

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