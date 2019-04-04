Tarihi yapıları ve apartları mesken tuttular

- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
2015 yılında binlerce mültecinin otoban üzerinden Edirne’ye yürümesi ve Kapıkule’den Bulgaristan’a geçmek istemeleri sonrası tüm gözler Edirne’ye çevrilmişti. Yaklaşık 12-13 gün süren süreç sonrası Sarayiçi Er Meydanı alanında toplanan mülteciler, otobüslerle ülkenin farklı noktalarında bulunan Geri Gönderme Merkezleri’ne tahliye edilmişti.
4 yıl aradan sonra İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin farklı şehirlerinde bulunan düzensiz göçmenlerin, yeniden Edirne’de toplanacağı ve sınıra yürüyeceği iddiası üzerine, şehir adeta teyakkuza geçti.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentin giriş ve çıkışlarında, köy yollarında ve stratejik bölgelerinde 24 saat esasına uygun olarak tedbirlerini aldı.
Güvenlik güçlerinin kent genelinde yaptıkları uygulama ve kontrollerde, Kapıkule yolu üzerinde bulunan tarihi Gazimihal Hamamı içerisinde, İran uyruklu oldukları öğrenilen bir grup düzensiz göçmen yakalandı. Tarihi hamamı mesken tutan göçmenler, tamamlanan işlemlerinin ardından Edirne Valiliği İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. Öte yandan, kent merkezinde bulunan bazı apartlarda yapılan kontrollerde yine bir grup düzensiz göçmen yakalandı.
Güvenlik güçleri kuş uçurtmuyor
2019 yılının ilk 3 aylık sürecinde, hudut kartalları başta olmak üzere, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca, yapılan operasyon ve denetimlerde kent genelinde Suriye, Afganistan, İran, Pakistan gibi ülkelerden gelen 20 bine yakın düzensiz göçmen yakalandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.