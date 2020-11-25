Geçen hafta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 sayılı torba kanunla 2020 yılında sona erecek istihdam teşviklerinin süresi uzatılırken, pandemi dönemine özgü istihdam teşvikleri getirildi. Kanuna göre, özel sektör iş yerlerinde Ocak 2019 ile Nisan 2020 aylarındaki işçi sayısına ilave işçiyi işe alacak işverenlere destek verilecek. Destekten yararlanabilmek için söz konusu dönemde işçi sayısının en düşük olduğu ay baz alınacak. Örneğin anılan dönemde diğer tüm aylarda 3 işçi çalıştırdığı halde geçen yılın aralık ayında 2 işçi çalıştırmış olan işveren, yeni bir işçiyi işe alırsa destekten yararlanabilecek. Aynı şekilde, söz konusu dönemde sadece bir ay 5, diğer aylarda ise 8 işçi çalıştıran işveren işe aldığı ilave her işçi için destekten faydalanacak.

İlk defa 17 Nisan 2020 tarihinden sonra kurulan veya daha önce kurulmuş olmakla birlikte Ocak 2019 – Nisan 2020 döneminde hiç işçi çalıştırmamış işverenler, işe aldıkları her işçi için destekten yararlanabilecekler.

İŞÇİYİ FİİLEN ÇALIŞTIRANA 1324 TL

İşçi başına destek tutarı aylık 1324 TL olacak. Destek işverene nakit ödenmeyip, ödemesi gereken diğer tüm primlerden mahsup edilecek. Bu destekten yararlanabilmek için işverenin işçiyi fiilen çalıştırması gerekecek.

Destek, işten çıkarma yasağı süresince devam edecek. Fesih yasağı sonrasında ise normal istihdam teşviklerinden yararlanabilecekler.

Bu şekilde işe alınan işçilerin ücretsiz izne çıkartılması durumunda işçilere işsizlik fonundan aylık 1168 TL nakdi ücret desteği sağlanacak.

GENÇ, KADIN İSTİHDAM TEŞVİKİ

Yıl sonunda sona eren 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınları ve mesleki yeterlilik belgesi sahibi kişileri istihdam eden işverenlere sağlanan teşvikin süresi cumhurbaşkanı kararıyla 2023 yılı sonuna kadar uzatılacak. Bu kişileri istihdam eden işverenlere, brüt ücret üzerinden hesaplanan işveren primi teşviki uygulanıyor. İşçi başına aylık teşvik tutarı 2020 yılı için 603.31 TL ile 4 bin 524.86 TL arasında değişiyor. Destek süresi ise 12 aydan başlayıp 48 aya kadar çıkabiliyor.

İLAVE İSTİHDAMA PRİM VE VERGİ TEŞVİKİ

Özel sektör işverenlerince bir önceki yıl ortalamasına ilave istihdam edilen işçiler için 12 ay, bu kişilerin kadın, genç veya engelli olması durumunda 18 ay süreyle prim teşviki uygulamasına da 2023 yılına kadar devam edilecek. Teşvik tutarı 2020 yılı itibarıyla imalat veya bilişim sektöründe işçi başına aylık 1103.62 TL ile 2943 TL arasında, diğer sektörlerde ise aylık 1103.62 TL olacak.

İlave istihdam sağlayan işverenlere ayrıca asgari ücret tutarındaki ücret üzerinden gelir vergisi ve damga vergisi muafiyeti uygulanıyor. Bu kapsamda 2020 rakamlarıyla aylık 176.84 TL vergi muafiyetinden yararlanacaklar.

İŞE ERKEN GİREN İŞÇİNİN SİGORTA PRİMİ FONDAN

Kanunda işsiz kişilerin bir an evvel yeniden çalışmaya başlamasına yönelik de bir düzenlemeye yer verildi. Buna göre, işsizlik ödeneği almakta iken 90 gün içinde işe giren kişilerin ödenek aldıkları günlere ait sigorta primleri işsizlik fonundan karşılanacak. Böylece bu süreler emekliliklerine sayılacak. Bu haktan yararlanabilmek için işçinin kesintisiz 12 ay süreyle çalışması gerekecek. 12 ayı dolduran işçi Türkiye İş Kurumu’na (İŞKUR) başvurarak, ödenek aldığı günlerin işçi ve işveren payına ait sigorta primlerinin ödenmesini talep edecek. Yazılı talepte bulunmayanlar haktan yararlanamayacak.

İşsizlik veya kısa çalışma ödeneği alınan süreler için borçlanma hakkı getirilmesi konusunda öteden beri çalışanların talebi bulunuyor. Getirilen bu düzenleme olumlu fakat ihtiyacı tam olarak karşılamaktan uzak değerlendiriliyor. İşçinin yeni girdiği işte “kesintisiz” 12 ay çalışma koşulunu yerine getirmenin zor olduğuna dikkat çekiliyor.