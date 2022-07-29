3 ay devletten 9 ay patrondan

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Her yıl üniversitelerden mezun olan gençler iş aramak için işyerlerine başvurduklarında “deneyim” koşuluna takılıyorlar. Deneyim fırsatı bulamayan gençler işe girme şansı da elde edemiyorlar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının uygulamaya koyduğu Üretim Sürecine Katılım Programı, hem gençlerin iş başında işi öğrenmelerini, hem de imalat sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinin verimli ve katma değerli üretim yapmalarını sağlayacak nitelikli işgücü istihdam etmelerini desteklemeyi amaçlıyor. “Yeni bir istihdam modeli” olarak nitelenen program ile işgücünün niteliklerinin geliştirilmesi ve başta gençler olmak üzere iş arayanların işletmelerin talep ettiği beceriler ile donatılması hedefleniyor.

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin tarafından Gaziantep ve Bursa’da tanıtımı yapılan programdan, organize sanayi bölgelerinde faaliyet gösteren tekstil, makine, gıda, mobilya ve kimya sektöründeki imalat sanayii işletmeleri yararlanabilecek. Programdan yararlanacak işyerlerinde çalışan sayısının 50 – 249 arasında olması gerekiyor. İşe alınacak işçinin, bir önceki yıldaki işçi sayısının üzerine ilave olarak istihdam edilmesi de gerekli şartlar arasında yer alıyor.

İstihdam programından yararlanacak işletmenin yasal ödeme süresi geçmiş vergi, sigorta primi, işsizlik sigortası primi, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından takip edilen veya Sosyal Güvenlik Kurumu’nca (SGK) verilen idari para cezası borcunun bulunmaması gerekiyor.

BİR İŞLETMEYE EN FAZLA 15 İŞÇİ İÇİN DESTEK VERİLECEK

Bir işletme için verilecek istihdam desteği, işletmedeki çalışan sayısına göre belirlenecek. Çalışan sayısı 50 ile 100 arasındaki işyerlerinde çalışanların en fazla yüzde 10’una kadar, çalışan sayısı 101 ile 249 arasındaki işletmelerde ise en fazla 15 işçi için istihdam desteği sağlanacak.

İŞÇİLERDE ARANAN BAŞVURU KOŞULLARI

İstihdam edilecek işçilerde aranacak koşullar şöyle:

18-34 yaş grubunda olmak,

İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak,

İşverenin birinci derece kan hısımı veya eşi olmamak,

Programa başlama tarihinden önceki son 3 ayda uzun vadeli sigorta kolları kapsamında sigortalı bir işte çalışılmamak,

Son 12 aylık dönemde işverenin çalışanı olmamak,

Açık öğretim hariç öğrenci olmamak.

Uluslararası Göç Örgütü’nün desteklediği programa yabancılar da başvuracak. Yabancıların İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması gerekmiyor ama proje kayıt birimine başvuru yapmış ve yabancı kimlik numarasına sahip olmaları gerekiyor.

İŞÇİ BAŞINA 24.882 TL’YE KADAR DESTEK

Koşulları sağlayan kişileri işe alan işletmelere üç ay süreyle prim, vergi ve ücret desteği sağlanacak. Destek tutarı, işçinin eğitim durumuna göre belirlenecek. Lise altı eğitim düzeyindeki kişilerin istihdam edilmesi halinde aylık 7 bin 603 TL, lise mezunları için aylık 7 bin 948 TL, yükseköğretim mezunları için de aylık 8 bin 294 TL’ye kadar destek sağlanacak. Üç aylık sürede sağlanacak destek tutarı 24 bin 882 liraya kadar çıkabilecek.

Üç aylık destek döneminin ardından işletmelerin dokuz aylık istihdam yükümlülüğü başlayacak. Yabancı işçilerin çalışma izni başvuruları da işverence yapılacak.