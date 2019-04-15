Türkiye'de çipli kimlik kartlarının dağıtımı 2017 yılının Ocak ayından başlamıştı. Geçen sürede henüz yeni kimlik kartlarını almayan vatandaşlar, bazı sorulara yanıt arıyor. Peki yeni kimlik belgesi almak isteyenler başvuruyu nasıl yapacaklar? Yeni kimlik başvurusunda istenen belgeler nelerdir? İşte ayrıntılar...

YENİ KİMLİK KARTI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kimlik kartı başvurusu yurt içinde, ekimlikrandevu.nvi.gov.tr adresinden ya da Alo 199 Çağrı Merkezi aracılığıyla randevu alınarak veya randevusuz olarak nüfus müdürlüklerine, yurt dışında ise dış temsilciliklere yapılmaktadır.

Yeni kimlik kartı PTT vasıtası ile başvuru sırasında verilen adrese iletilmektedir. Yeni kimlik kartlarının kullanım süresi 10 yıldır. Başvuru için gittiğiniz Nüfus Müdürlüğünde, gerek görülmesi halinde parmak izi, parmak damar izi ve el ayası damar izinin taranarak sisteme kaydedilmesi gerekebilir.

YENİ KİMLİK KARTI İÇİN İSTENEN BELGELER NELER?

İlk defa yeni çipli kimlik kartı başvurusunda bulunacaklar, resmi kimlik ya da onun yerine kabul edilen fotoğraflı belgelerden biri ve son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet biyometrik vesikalık fotoğraf ile başvuruda bulunabilirler.

Resmi kimlik belgesi yerine geçen diğer belgeler şunlardır:

- Eski tip nüfus cüzdanı

- Uluslararası aile cüzdanı

- Pasaport

- Sürücü belgesi

- Memur cüzdanı

- Avukat kimlik kartı

- Askeri kimlik kartı

- Basın kartı

- Muhtarlıkça düzenlenmiş talep belgesi

BAŞVURU ÖNCESİ BUNLARA DİKKAT!

Başvuru sırasında yukarıda sayılan belgeler dışında belge ve istenen biyometrik fotoğrafın fotokopiyle ya da farklı yollarla çoğaltılmış olanı kesinlikle kabul edilmiyor.