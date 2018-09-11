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Yeni kimlik son gün: Eski kimlikler ne zamana kadar geçerli? İşte cevabı...

Nüfus cüzdabları yenilenerek çipli kimlik kartlarına dönülüyor. Yeni çipli kimliğe geçiş için belirlenen bir süre var. Yeni çipli kimlik kartlarının son başvuru tarihi ne zaman? Eski kimlikler ne zamana kadar geçerli? Merak edilenleri yazımızda bulabilirsiniz...

11.09.2018 - 01:29 | Güncelleme:

Nüfus cüzdanlarının yerine geçecek olan çipli kimlik kartlarının dağıtımına 2017 yılında başlanmıştı. Dağıtımının 3 yıl süreceği açıklanan yeni kimlik kartları ile ilgili olarak son zamanlarda ortaya bazı iddialar ortaya atıldı. Ancak, 2018 yılı sonuna kadar dağıtımın bitirileceği yönündeki iddialar yetkili makamlarca yalanlandı. Şimdi vatandaş yeni kimliklerle ilgili son tarihi merak ediyor. Peki, Yeni çipli kimlik kartlarının son başvuru tarihi ne zaman? Eski kimlikler ne zamana kadar geçerli? Hepsi ve daha fazlası için yazımıza göz atmanız yeterli...

Eski nüfus cüzdanlarının yerine dağıtılmaya başlanan yeni kimlikler ile ilgili son zamanlarda basın yayın organları ve sosyal medyada yer alan haberler vatandaşların kafasını karıştırmıştı. Sosyal medyada yeni kimlik kartlarının 2018 yılı sonunda dağıtımının biteceği ve kart bedellerinin artacağı ile ilgili iddialar üzerine Ankara Valiliğinden bir açıklama yapıldı.

YENİ KİMLİK KARTLARINDA SON TARİH NEDİR?

2017 yılında dağıtımına başlandığında dağıtımın 3 yıl süreceği ve 2020 yılına kadar devam edeceği belirtilen yeni kimliklerle ilgili yapılan son açıklamada bu sürenin 2023 yılına kadar devam edebileceği ifade edildi.

 

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Son zamanlarda basın yayın organları ile sosyal medyadan yayılan kimlik kartlarının dağıtımının yıl sonu itibariyle son bulacağı, kimlik kartı bedelinin fahiş oranda artacağı gibi asılsız haberler ve söylemler nedeniyle Nüfus Müdürlüklerinde yaşanan yoğunluklar, izdihama yol açmaktadır. Kimlik kartları bedelleri 2018 yılı itibariyle ‘Değerli Kâğıtlar’ değerleme oranlarıyla güncellenecek ve bu oran, asılsız haberlerde iddia edildiği gibi yüksek olmayacaktır. Tüm Türkiye’de nüfus cüzdanlarının 2023 yılına kadar yenilenmesi hedeflenmektedir. Ancak mevcut nüfus cüzdanlarının geçerliliğini yitirdiğine dair herhangi bir son tarih ve yasal düzenleme bulunmamaktadır, mevcut nüfus cüzdanları süresiz olarak geçerlidir. Vatandaşların bu konuda daha sağduyulu davranmaları ve asılsız haberlere itibar etmemeleri gerekmektedir.”

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