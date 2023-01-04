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“Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim”de sorular ve cevaplar

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Orta Gelirliye Yönelik Konut Kampanyası"nın detaylarını ortak basın toplantısıyla duyurdu. “Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim” olarak adlandırılan kampanyada merak edilen soruların cevapları burada...

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  • “Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim”de sorular ve cevaplar

    “Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim” kampanyası açıklandı.

     

     
  • “Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim”de sorular ve cevaplar

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, projeyle ilgili detayları ve merak edilenleri şöyle duyurdu:

     

     
  • “Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim”de sorular ve cevaplar

    DÜŞÜK FAİZ, UZUN VADE, KOLAY ÖDEME

     

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ortak çalışması sonucu ortaya çıkan “Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim” kampanyasıyla, 81 ilimizde, ilk kez ev sahibi olmak isteyen orta gelirli vatandaşlarımız için konut ve finans sektörü, devletimizin desteğiyle bir araya geliyor.
  • “Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim”de sorular ve cevaplar

    İlk evini alacak vatandaşlarımız piyasa koşullarına göre çok daha uygun vade yapısı, ilk 3 yıl devlet katkısıyla ödeme kolaylığı ve kredi vadesi boyunca hanehalkı geliriyle uyumlu ödeme imkanlarıyla huzurlu ve güvenli yuvalarına kavuşuyor.

     

     
  • “Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim”de sorular ve cevaplar

    İLK ETAPTA 100 BİN AİLE, TAMAMI BİRİNCİ EL OLACAK YENİ YUVALARINA KAVUŞACAK.

     

    0,69’dan başlayan vade farkı
    15 yıl vadeli
    %10 peşinat
    İlk 3 yıl ödeme kolaylığı
    Hane gelirinin %40’ını geçmeyecek taksit oranı
  • “Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim”de sorular ve cevaplar

    KAMPANYA ŞARTLARI NELER OLACAK?

     

    Hanedeki eşlerin üstünde konut olmayacak.
    5 yıl boyunca satılamayacak.
    Son 1 yıl içinde konut satmamış olacak.
    1 yıl ikamet şartı olacak.
  • “Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim”de sorular ve cevaplar

    NASIL FAYDALANILACAK?

     

    Konut üreticileri kriterlere uygun yapılan konut projelerini ilan edecek.
    Konut almak isteyen bulduğu daireyle banka veya katılım bankalarına başvuracak.
    Banka hem projenin hem de kişinin kriterlere uygunluğunu denetleyecek, uygun olan projeler için kredi tahsis edecek.
  • “Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim”de sorular ve cevaplar

    VATANDAŞLAR HANGİ PROJELERDEN FAYDALANACAKLAR?

     

    81 ilde bitmiş konutlar
    Belirli bir oranda tamamlanmış ve devam eden konutlar
    Bankalarla garantörlük sözleşmesini imzalamış yeni başlayacak projelerden alınabilecek.
  • “Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim”de sorular ve cevaplar

    KAMPANYAYA HANGİ PROJELER DÂHİL OLACAK?

     

    Emlak Konut Genel Müdürlüğü’nün ürettiği projeler,
    GYODER, İNDER, Konutder, İmkon ile Türkiye Müteahhitleri Birliği’ne bağlı olan şirketlerin projeleri,
    81 ilin tamamındaki firmaların ürettiği büyük ve küçük ölçekli tüm konut projeleri; teknik ve mali kriterleri karşıladıkları takdirde bu sürece dâhil olacaklar.
  • “Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim”de sorular ve cevaplar

    EVLER NASIL OLACAK?

     

    Sıfır konutlar olacak
    Sosyal donatı alanları öncelikli olacak.
    Deprem yönetmeliğine uygun, sağlıklı ve güvenli konutlar inşa edilecek.
    Sıfır atık ve enerji verimliliğine uyumlu uygulamalarla çevreyi merkeze alan projeler teşvik edilecek.
  • “Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim”de sorular ve cevaplar

    PROJE NE GETİRECEK?

     

    Başta gayrimenkul sektörü olmak üzere tam 250 farklı sektörün çarkları hızlanmaya başlayacak.
    Şehirlerin ekonomisi güçlenecek.
    Yüzbinlerce vatandaşa istihdam yaratacak.
  • “Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim”de sorular ve cevaplar

    FİYAT ARTIŞINA KARŞI DENETLEME KOMİSYONU KURULACAK

     

    Hazine ve Maliye Bakanlığı
    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
    Sermaye Piyasası Kurulu
    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu
    Değerleme kuruluşlarından temsilcilerden oluşan bir komisyon kurulacak.
    Komisyon, kampanya sürecinde fiyatların sabit kalması için teknik ve finansal denetim yapacak. Firmaların belirlediği fiyatları takip edecek. Temel kriter, ekspertiz raporları olacak.
  • “Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim”de sorular ve cevaplar

    PROJE BAŞLANGIÇ TARİHİ: 16 OCAK

     

    Bu tarihten itibaren bu kampanyadan yararlanılabilir.
  • “Yeni Konut Finansman Modeliyle Yeni Evim”de sorular ve cevaplar

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