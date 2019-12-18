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Yeni konut satışlarında KDV oranı ne kadar 2020? Yeni Konutta Kdv indirimi için son 12 gün...

Yeni konut satışlarında KDV ve tapu harcı indirimi için son günler. İkinci el konut satışlarında KDV oranı ne kadar, indirim ne kadar? Sorusu da merak ediliyordu. Konutta KDV indirimi ne yazık ki ikinci el konut satışlarını ilgilendirmiyor. Çünkü ikinci el konut satışında KDV tahsil edilmiyor.Konut satışlarında KDV sadece sıfır konut satışı olarak isimlendirilen yeni konutlardan alınıyor. İşte ayrıntılar...

kdv

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, konut satışlarında KDV oranı 31 Aralık 2019'a kadar yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak uygulanacak. Tapu harçlarında daha önce yüzde 4'ten 3'e indirilen oran yıl sonuna kadar devam edecek.

Buna göre 21 Mart 2019 Tarihli ve 30721 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 843 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;

  • Konut ve işyeri teslimlerine ilişkin tapu işlemlerinde binde 15 olarak indirimli uygulanan tapu harcı oranı ile
  • Bazı konut ve işyeri tesliminde %8 olarak dikkate alınan KDV oranı uygulanmasına 31 Aralık 2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) devam edilecektir.

Böylece kapsamdaki işlemlerde tapu harcı oranı toplamda 31 Aralık 2019 tarihine kadar binde 40 yerine binde 30 olarak dikkate alınacaktır.

%18 KDV oranına tabi konutlar ve işyerleri için %8 olarak uygulanan KDV oranı 31.12.2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) devam edecektir.

Hatırlanacağı üzere, KDV oranlarının belirlendiği 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla, konutlarda uygulanacak KDV oranları;

a) Net alanı 150 m²'ye kadar konutlardan; büyükşehir belediye sınırları dışında veya büyükşehir belediye sınırları içerisinde olmakla birlikte rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerlerde olan, büyükşehirlerde lüks veya birinci sınıf olmayan, büyükşehirlerde lüks veya birinci sınıf olup yapı ruhsatının alındığı tarihte üzerine arsasının birim m² vergi değeri 1.000 TL’nin (yapı ruhsatı 01.01.2013 – 31.12.2016 tarihleri arasında alınmış olanlarda 500 TL’nin) altında olanlar için %1,

b) Net alanı 150 m²'ye kadar konutlardan; büyükşehir belediye sınırları içerisinde rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerler dışında lüks veya birinci sınıf olup yapı ruhsatının alındığı tarihte üzerine arsasının birim m² vergi değeri 1.000-2.000 TL (yapı ruhsatı 01.01.2013 – 31.12.2016 tarihleri arasında alınmış olanlarda 500-1.000 TL) arasında olanlar için %8,

c) Net alanı 150 m²'nin üzerindekiler ile 150 m²'ye kadar olmakla birlikte büyükşehir belediye sınırları içerisindeki lüks ve birinci sınıf yapılarda yapı ruhsatının alındığı tarihte üzerine arsasının birim m² vergi değeri 2.000 TL’nin (yapı ruhsatı 01.01.2013 – 31.12.2016 tarihleri arasında alınmış olanlarda 1.000 TL’nin) üzerinde olanlar için %18

olarak belirlenmiştir.

  • 5 Mayıs 2018 tarihinde yayımlanan 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla söz konusu  2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na geçici 3. madde eklenmiş ve yukarıda (c) bendinde belirtilen konutlardaki % 18 olan KDV oranının 05.05.2018 – 31.10.2018 tarihleri arasında % 8 olarak uygulanması öngörülmüş;
  • 18 Mayıs 2018 tarihinde yayımlanan 2018/11750 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile sözü edilen geçici 3. maddeye “işyerleri (bina ve/veya bağımsız bölüm şeklinde olanlar)” ibaresi eklenerek KDV oranı % 18 olan işyerlerinin 30.10.2018 tarihine kadar tesliminde % 8 oranı uygulanması hükme bağlanmış;
  • 31 Ekim 2018 tarih ve 287 sayılı Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile de %18 KDV oranına tabi konutlar ve  işyerleri (bina ve/veya bağımsız bölüm şeklinde olanlar) için %8 olarak uygulanan KDV oranı indiriminin 31.12.2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) devam etmesi öngörülmüş;
  • 30 Aralık 2018 tarih ve 535 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile %18 KDV oranına tabi konutlar ve  işyerleri (bina ve/veya bağımsız bölüm şeklinde olanlar) için %8 olarak uygulanan KDV oranı indiriminin 31.03.2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) devam etmesi öngörülmüştür.

20 Mart 2019 Tarih ve 843 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile de yukarıda bahsedilen geçici 3. maddede değişikliğe gidilmiş ve “31.03.2019” ibaresi “31.12.2019” şeklinde değiştirilmek sureti ile %18 KDV oranına tabi konutlar ve  işyerleri (bina ve/veya bağımsız bölüm şeklinde olanlar) için %8 olarak uygulanan indirimli KDV oranının 31.12.2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) devam etmesi öngörülmüştür.

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