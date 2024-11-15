Yeni 'Lara Croft' Game of Thrones yıldızı Sophie Turner oldu Daha önce Angelina Jolie ve Alicia Vikander'in hayat verdiği 'Lara Croft' karakterini bu kez Sophie Turner canlandıracak

Habertürk Giriş: 15.11.2024 - 14:20 Güncelleme: 15.11.2024 - 14:20 facebook

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