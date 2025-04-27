Yeni Malatyaspor: 0 - Iğdır FK: 9 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Iğdır FK'yı ağırladı. Mücadeleyi konuk takım 9-0 gibi farklı bir skorla kazandı.
Trendyol 1. Lig'in 36. hafta karşılaşmasında Yeni Malatyaspor ile Iğdır FK kozlarını paylaştı. Mücadele konuk takımın 9-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Iğdır'a galibiyeti getiren golleri Gianni Bruno (4), Adrien Regattin (2), Alim Öztürk, Ahmet Engin ve Antoine Conte'den geldi. Konuk takım ayrıca bir de penaltı kaçırdı.
Bu sonucun ardından Iğdır FK 55 puana yükseldi. Yeni Malatyaspor ise -21 puanda kaldı.
Ligin 37. haftasında Y. Malatyaspor deplasmanda Boluspor'a konuk olacak. Iğdır FK ise sahasında Kocaelispor'u ağırlayacak.