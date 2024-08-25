Yeni Malatyaspor: 0 - Pendikspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Keçiörengücü, deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti. Mert Kula'nın golüyle galip gelen Başkent temsilcisi, puanını 4'e yükseltti. Yeni Malatyaspor ise 3 puan silme cezasından dolayı haftayı -3 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Yeni Malatyaspor ile Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Keçiörengücü oldu.
Başkent ekibine galibiyeti getiren golü 56. dakikada Mert Kula attı.
Bu sonucun ardından Keçiörengücü, puanını 4'e yükseltti. Yeni Malatyaspor ise geçtiğimiz hafta 3 puan silme cezası aldığı için -3 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Yeni Malatyaspor, Erzurumspor FK'ya konuk olacak. Keçiörengücü, evinde Boluspor'u ağırlayacak.