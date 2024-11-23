Yeni Malatyaspor: 1 - İstanbulspor: 4 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında İstanbulspor'u ağırladı. İstanbul temsilcisi rakibini 4-1 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig'in 13. hafta karşılaşmasında Yeni Malatyaspor ile İstanbulspor kozlarını paylaştı. 5 gole sahne olan mücadeleyi konuk takım 4-1 kazandı.
Konuk takımın gollerini Okan Erdoğan (2), Gaoussou Diarra ve Yusuf Özer kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü ise Nuri Fatih Aydın'dan geldi.
Bu sonucun ardından İstanbulspor 7 maç sonra kazandı ve 17 puana yükseldi. Puanla tanışamayan Yeni Malatyaspor ise -3 puanda kaldı.
Ligin 14. haftasında İstanbulspor sahasında Iğdır FK'yı ağırlayacak. Yeni Malatyaspor ise deplasmanda Bandırmaspor'a konuk olacak.