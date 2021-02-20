Konyaspor, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda 2-0 geriye düştüğü maçta Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti. Ev sahibi ekip 24. dakikada ve 45+3. dakikada (penaltı) Adem Büyük'ün attığı gollerle 2-0 öne geçti. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı. Konyaspor, 72. dakikada Diomande ile farkı 1'e indirdi. 80. dakikada skoru eşitleyen Cikalleshi, 84. dakikada ise takımına 3 puanı getirdi: 3-2. Bu sonucun ardından Konyaspor 30 puana yükseldi... 6 haftadır kazanamayan Yeni Malatyaspor da aynı puana sahip...

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Sarper Barış Saka, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Kısal

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed Damlu, Chebake, Semih Kaya, Wallece, Karim Hafez, Acquah (Dk. 71 Stephen Mallan),Zeki Yavru (Dk. 81 Hadebe),Adem Büyük, Kubilay Kanatsızkuş, Umut Bulut, Tetteh (Dk. 71 Ahmed Ildız)

İttifak Holding Konyaspor: Eray Birniçan, Ahmet Yılmaz Çalık, Jevtovic, Milosevic (Dk. 75 Bytyqi),Guilherme, Cikalleshi, Miya (Dk. 64 Erdon Daci),Kravets (Dk. 46 Rahmanovic),Diomande, Abdülkerim Bardakcı, Skubic

Goller: Dk. 23 ve Dk. 45+2 (Penaltıdan) Adem Büyük (Yeni Malatyaspor),Dk. 72 Diomande, Dk. 80 ve Dk. 84 Cikaleshi (İttifak Holding Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 20 Acquah, Dk. 35 Tetteh (Yeni Malatyaspor),Dk. 22 Skubic, Dk. 45+1 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 84 Daci (İttifak Holding Konyaspor)