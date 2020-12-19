Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor.
YENİ MALATYASPOR - KASIMPAŞA
STAT: Yeni Malatya
SAAT: 16:00
HAKEM: Arda Kardeşler
YAYIN: BeIN Sports 2
YENİ MALATYASPOR: Ertaç, Chebake, Semih, Hadebe, Bülent, Youssouf, Kubilay, Acquah, Olcay, Umut, Adem
TEKNİK DİREKTÖR: Hamza Hamzaoğlu
KASIMPAŞA: Ramazan, Hadergjonaj, Tarkan, Brecka, Haddadi, Tirpan, Aytaç, Varga, Hajradinovic, Yusuf, Koita
TEKNİK DİREKTÖR: Fuat Çapa
MAÇTAN NOTLAR
Geçtiğimiz hafta deplasmanda Fenerbahçe'yi mağlup eden Yeni Malatyaspor, son 4 maçında yenilmedi. Sarı-siyahlı ekip, haftaya 16 puanla girdi. Malatya bu sezon sahasında oynadığı 5 maçta da yenilmedi. Kasımpaşa ise son 3 maçında 2 galibiyet aldı. Paşa haftaya 18 puanla başladı.
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