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Yeni Malatyaspor sözleşmesi sona eren Acquah'ya teşekkür etti

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, sözleşmesi sona eren Ganalı futbolcu Afriyie Acquah'ya kulübe katkılarından dolayı teşekkür etti

Yeni Malatyaspor sözleşmesi sona eren Acquah'ya teşekkür etti

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Afriyie Acquah ile sözleşmemiz sona ermiştir. Kulübümüze katkılarından dolayı Afriyie Acquah'ya teşekkür eder, futbol hayatında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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