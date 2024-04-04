Yeni Matrix filmi geliyor
Warner Bross, beşinci Matrix filmi için hazırlıklara başladı. Senaryoya dair detaylar gizli tutulsa da filmin yeni yönetmeninin kim olacağı açıklandı
Matrix hayranlarının heyecanla beklediği yeni film için harekete geçildi. Yapım şirketi Warner Brothers; 'Marslı' (The Martian), 'Dehşet Kapanı' (The Cabin in the Woods), 'Dünya Savaşı Z' (World War Z) filmlerini yazıp yöneten Drew Goddard'ın yeni Matrix filmini yazıp yöneteceğini açıkladı.
BİR İLK OLACAK
Bu, 1999 orijinalinin yanı sıra 'The Matrix Reloaded', 'The Matrix Revolutions' ve 'The Matrix Resurrections'ı da içeren serinin yönetmen koltuğunda oturan Lana ve Lilly Wachowski kardeşlerin dahil edilmediği ilk Matrix filmi olacak. Ancak Lana Wachowski'nin filmin idari yapımcısı olabileceği konuşuluyor. Serinin yıldızları Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie Anne-Moss, Hugo Weaving ve Jada Pinkett-Smith'in yeni çekilecek Matrix filmine dönüp dönmeyeceğine dair henüz bir bilgi yok.
SENARYO DETAYLARI GİZLİ TUTULUYOR
Goddard'ın seriyi genişletmek için senaryoya yeni bir yaklaşımla baktığının öğrenilmesine rağmen senaryo ayrıntıları gizli tutuluyor.
2016 yapımı 'Marslı' filmiyle 'En İyi Uyarlama Senaryo' dalında Oscar2a aday gösterilen Goddard, yazarlık kariyerine 90'lardaki 'Buffy the Vampire Slayer' dizisinde başladı ve daha sonra 'Angel', 'Alias' ve 'Lost' gibi dizilere geçti.
2015 ile 2018 yılları arasında yayınlanan Marvel'in 'Daredevil' filminin de yaratıcısı olan Goddard, 'The Good Place' dizisinin idari yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendi.
2021 yapımı 'The Matrix Resurrection'ın kısmen pandeminin de etkisiyle dünya çapında 159 milyon dolardan az hasılat elde ederek beklentilerin altında kalmasının ardından, Warner Bros'a başka bir Matrix filmi fikrini getiren Goddard'dı.
Warner Bros Motion Pictures Yapım Müdürü Jesse Ehrman “Drew, Warner Bros'a hepimizin Matrix dünyasını devam ettirmenin inanılmaz bir yolu olacağına inandığı yeni bir fikirle geldi. Hem Lana ve Lilly'nin 25 yıl önce başlattığı şeyi onurlandırarak hem de seriye ve karakterlere olan sevgisinden yola çıkan benzersiz bir bakış açısı sundu" dedi.
Ehrman ayrıca, “Warner Bros Discovery'deki tüm ekip, Drew'un yeni Matrix filmini yapması ve Wachowski'lerin çeyrek asırdır burada stüdyoda inşa etmek için harcadığı sinematik düzenine kendi vizyonunu katması nedeniyle heyecan duyuyor” diye konuştu.
Goddard da yaptığı açıklamada, "Matrix filmlerinin hem sinemayı hem de hayatımı değiştirdiğini söylemek abartı olmaz. Lana ve Lilly'nin mükemmel sanatçılığı bana her daim ilham veriyor ve onların dünyasında hikayeler anlatma şansına sahip olduğum için minnettarım" dedi.
İLK FİLMİN BAŞARISI BİR DAHA YAKALANAMADI
Keanu Reeves'in siber yeraltı dünyasında savaşçıya dönüşen bir bilgisayar programcısını canlandırdığı ilk Matrix filmi, çığır açan görsel efektleri, simüle edilmiş gerçekliğin akıllara durgunluk veren hikayesi ve güçlü aksiyon yapısıyla, sinemada mihenk taşı haline geldi. Film dünya çapında 467 milyon dolar hasılat elde ederken, Reeves'i dünya çapında kalıcı bir film yıldızına dönüştürdü. Film; 'En İyi Görsel Efekt', 'En İyi Kurgu', 'En İyi Ses' ve 'En İyi Ses Kurgusu' dallarında dört Oscar kazandı. Ancak serinin devamı ilki kadar başarı elde edemedi. 2003'te arka arkaya yayınlanan 'The Matrix Reloaded' ve 'The Matrix Revolutions', eleştiri aldı ve daha az izleyicinin ilgisini çekti.