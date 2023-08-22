Yeni medya bölümü nedir, mezunları ne iş yapar ve nerelerde çalışır? Yeni medya bölümü iş imkânları Yeni medya bölümü, yeni nesil mecraların yer aldığı medya türlerinin genel tanımıdır. Basılımı medya, radyon televizyon gibi geleneksel olarak adlandırılan sektörlerin yerinde bulunan bir bölüm olarak karşımıza çıkmaktadır. İşte, detaylar.

Teknoloji ağırlık bir bölüm olduğundan dolayı dijitalleşmenin temellerini oluşturur. Aklımıza ilk olarak internet ağırlıklı içerikler gelebilir. Bilgisayar destekli teknolojinin ağırlıkta olduğunu söyleyebiliriz. Yeni medya, internet ve sosyal medya kullanımını bir arada sunar. Yeni Medya bölümü nedir? Eğitim süresi kaç yıldır? Ne iş yapar? İş olanakları nelerdir? Nerede çalışır? Yeni Medya bölümü dersleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.

Yeni Medya Bölümü Nedir?

Yeni medya bölümünün genel tanımı, internet üzerinden yüksek talebe sahip içeriklerin servis edilmesidir. Servis edilen bu içerik akıllı cihazlarda ya da bilgisayarlarda görüntülenebilmektedir. Böylelikle kullanıcılar içeriğe ait yorumlarına değinir ve sosyal çevresiyle haberi paylaşırlar. Bir nevi anlık dijital paylaşımlar yapabilirler. Bu bölümde okuyan kişilerin teknolojiyi yakından takip etmesi, araştırmayı ve yeni bilgiler öğrenmeyi sevmesi gerekmektedir. Bu medya aracında haber servis etmek için beklemek gerekmemektedir. Haberler anında sosyal medya ya da internet aracılığıyla paylaşılmaktadır.

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Yeni Medya Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıl?

Yeni medya bölümü üniversitelerin iletişim fakültelerinde yer almaktadır. Yeni medya bölümü için eğitim süresi 4 yıldır.

Yeni Medya Mezunları Ne İş Yapar?

Yeni medya bölümü hakkında merak edilen başlıca sorulardan biri de ne iş yapacaklarıdır. Yeni medya bölümü mezunları yeni nesil dijital ortamdaki tüm işlere hâkimdirler. Dilerlerse özel bir kurumda dilerlerse de freelance olarak bu işi yapabilirler. Grafik tasarım, yaratıcı medya, dijital reklamcılık, sosyal medya danışmanlığı, basın ve medya danışmanlığı, internet gazeteciliği, yazarlık, gazetecilik, eleştirmenlik ve haber ajansları gibi iletişim ve medya alanında hizmet sunan kurumlarda çalışabilirler.

Yeni Medya Mezunları İş Olanakları

Bu bölümden mezun olanlar başta dijital mecralar olmak üzere pek çok iş olanağına sahiptir. İşte, yeni medya mezunlarının çalışabileceği alanlar:

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Yaratıcı Medya

Dergiler

Pazarlama Tanıtım

Yazarlık

Eleştirmenlik

Gazetecilik

İnternet Gazeteciliği

Sosyal Medya Danışmanlığı

Basın ve Medya Danışmanlığı

Haber Ajansları

Televizyon Kanalları

Multimedya Sistemleri Geliştirme

Grafik Tasarım

Dijital Reklamcılık

Yeni Medya Mezunları Nerede Çalışır?

Mezunlar; kamu veya özel radyo ve televizyon kuruluşlarında kameraman, yönetmen, yapımcı, metin yazarı, editör olarak görev alabilecekleri gibi kurumsal firmalarda da çalışabilmektedirler. Bölüm mezunları; medya danışmanlığı, reklam metin yazarlığı, reklam danışmanlığı, sosyal medya uzmanlığı, gazetecilik sektöründe de kendilerine iş imkânı bulabilirler. Yeni medya mezunları geleneksel ve dijital medya kurumlarında çalışabilirler. Bölüm mezunları isterlerse akademik kariyere de yönelebilirler. Lisansüstü eğitime devam ederek, çeşitli uzmanlık dallarında akademisyen olarak çalışabilirler.

Yeni Medya Bölümü Dersleri

Dersler üniversitelere göre farklılık gösterse de temelde bu ve buna benzer dersler yer almaktadır. Yeni medya bölümü zorunlu ve seçmeli şu şekildedir:

Temel Bilgi Teknolojileri

Medya ve Dijital Kültür

Sosyoloji

Akademik ve Sosyal Uyum

Metin Yazarlığı

İletişim Tarihi

Yeni Medya Uygulamaları

İletişim Bilimine Giriş

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

Temel Fotoğrafçılık

Haber Toplama ve Yazma

Kamera Çekim ve Aydınlatma

Görsel Tasarım

Yeni Medya ve Demokrasi

Kültürlerarası İletişim

İnternet Gazeteciliği

İletişim Sosyolojisi

Yeni Medya ve Etik

Sosyal Medya

Yeni Medya ve Reklamcılık

Yeni Medya Okuryazarlığı

Elektronik Kampanyalar

Seçmeli dersler:

Mobil Ticaret

Dijital Platformlar

Veri Gazeteciliği

Ağ Toplumu

Sosyal Medya Araştırmaları

Foto Muhabirliği

Veri Görselleştirme

Dijital İçerik Üretimi

Yeni Medya ve Kamuoyu

Dijital Vatandaşlık

Web Programlama

Oyun Tasarımı

Grafik Animasyon

Alternatif Medya

Sunuculuk ve Spikerlik

Televizyon Haberciliği

Web Tasarım