Mercedes-Benz'in hafif ticari araç temelli binek modeli V-Serisi Türkiye'ye geldi. V 300 d versiyonu ile Türkiye’de satışa sunulmaya başlanan V-Serisi, 2.0 litrelik turbo beslemeli 4 silindirli dizel motor, 237 beygir güç seçeneği, 9G-TRONIC otomatik şanzıman ve 4MATIC özelliği ile bayilerde yerini aldı.

Markanın hafif ticari araç segmentindeki durumu hakkında bilgiler paylaşan Mercedes-Benz Otomotiv Hafif Ticari Araçlar Ürün Grubu İcra Kurulu Üyesi Tufan Akdeniz, "5 bin 175 adetlik satış ile tamamladığımız 2020 yılında, Sprinter ve Vito araçlarımızla bir kez daha minibüs ve 8+1 kategorilerinde en çok tercih edilen marka olduk. Şimdi ise mevcut modellerimizin yanına yeni V-Serisi’ni de ekleyerek premium kategorisinde, müşterilerimizin taleplerini karşılamaya hazırlanıyoruz" dedi.

Yeni V-Serisi'nin binek kullanım özellikleri dikkat çektiğini belirten Akdeniz, "Panoramik cam tavan, katlanabilir masa, yüksek kalitedeki deri koltuk opsiyonları ve daha birçok özelliğiyle V-Serisi’nin premium segmentin simgesi olacağını öngörüyoruz. Tüm bu özellikler ile müşterilerimiz günün yorgunluğunu V-Serisi ile atabilecekler. V-Serisi, arka bölümde rahat ve konforlu bir alan sunarken, sürücülere ise otomatik şanzımanı ve sürekli dört tekerlekten çekiş sistemi 4MATIC ile sürüş deneyimi yaşatacak" diye konuştu.

BİNEK MODELLER İLE AYNI FELSEFEYE SAHİP

Yapılan açıklamaya göre, markanın tasarımcıları, güncel Mercedes-Benz binek otomobil modellerinin iç tasarım felsefesini yeni V-Serisi’ne uyarlamak için özel bir çaba sarf etti. Bu kapsamda, yeni V-Serisi’nin iç mekânı, markanın güncel tasarım anlayışını sürdürüyor.

V-Serisi’nin arka bölümünde sunulan yüz yüze bakabilen ısıtmalı ve soğutmalı deri koltuklar, panoramik cam tavan seçeneği, katlanabilir masa ve bardaklıklar gibi donanımlar yer alıyor. V-Serisi'nde, Tartufo Nappa Deri, Siyah Nappa Deri ve Bej Nappa Deri gibi farklı döşeme seçenekleri sunuluyor. Arka bölümde, kapı döşemelerinde ve ön konsolda uygulanan süslemeler de kabin içerisindeki kalite algısını güçlendiriyor. Öte yandan, yeni V-Serisi’nde sunulan ambiyans aydınlatma, polar, solar ve beyaz olarak 3 farklı renk seçeneğine sahip.

Yeni V-Serisi'nde, araç içi sıcaklık sürücü, ön yolcu ve arka bölüm olmak üzere 3 bölüm için ayrı ayrı ayarlanabiliyor. Buna ilave olarak, orta konsolda sunulan buzdolabı sayesinde içecekler soğutulabiliyor. Aynı zamanda orta konsolun arkasında yer alan ısıtma ve soğutma özellikli bardaklıklar sayesinde içecekler istenilen sıcaklıkta korunabiliyor.

4 ÇEKER STANDART OLARAK SUNULUYOR

9G-TRONIC otomatik şanzıman da V-Serisi’nde kullanıcılara sunuluyor. Kullanıcılar, sürüş karakter seçim fonksiyonu ile “Konfor” ve “Sport” sürüş modlarından birini seçebiliyor ve şanzımanın vites değiştirme karakteristiğini de kişiselleştirebiliyor. İlave olarak “M” sürüş modunda, direksiyon kulakçıkları kullanılarak vitesler manuel olarak da değiştirilebiliyor.

Verilen bilgiye göre, yeni V-Serisi’nde sürekli dört tekerlekten çekiş sistemi 4MATIC standart olarak sunuluyor. Böylece araç farklı yol şartlarında da ilerleyebiliyor.

Aracın dış tasarımında ise, bu segmentte popüler olan siyah ve beyaz renklerine ek olarak, metalik grafit grisi ve metalik selenit gri isimli iki gövde rengi de yer alıyor. Ayrıca, isteğe bağlı olarak metalik sümbül kırmızısı ve metalik kavansit mavisi renkleri de tercih edilebiliyor. 5 farklı yeni hafif alaşım jant modeli ile gelen V-Serisi, 10 kollu, 16 kollu, 5 çift kollu jantlar veya AMG 7 çift kollu 19 inç seçenekler ile alınabiliyor.

YENİ MOTOR DAHA ÇEVRECİ

Yeni V-Serisi’nde yer alan sıralı dört silindirli OM 654 dizel motor, 237 beygir (176 kW) güç ve 500 Nm tork üretiyor. Aracın karma yakıt tüketimi 6.5-8,5 lt/100 km olarak açıklanıyor. Anlık olarak kullanıma sunulan 30 Nm ilave tork değerinin de katkısıyla bu versiyon 0-100 km/s hızlanmasını 9.4 saniyede tamamlayabiliyor ve 208 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor. Yeni nesil motorun, daha çevreci olduğu ve daha düşük ses ile titreşim seviyesi yarattığı belirtiliyor.

Araçta sunulan güvenlik donanımlarına bakıldığında ise, standart olarak sunulan Yan Rüzgar Asistanı ile sürücü, şiddetli yan rüzgarlarda bile V-Serisi’ni yolda stabil bir şekilde sürmeye devam edebiliyor. Aktif Fren Asistanı, Aktif Mesafe Asistanı, Uzun Far Asistanı Plus gibi donanımlar da araçta yer alıyor.