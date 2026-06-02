        Haberler Dünya Yeni Mossad Direktörü görevi devraldı | Dış Haberler

        Yeni Mossad Direktörü görevi devraldı

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun askeri sekreteri Roman Gofman, İsrail dış istihbarat servisi Mossad Direktörlüğü görevini David Barnea'dan devraldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02 Haziran 2026 - 20:50 Güncelleme:
        The Times of Israel gazetesinde yer alan haberde, Gofman'ın görevi istihbarat servisinin genel merkezinde düzenlenen törenle devraldığı belirtildi.

        Haberde, Gofman'ın 14'ncü Mossad Direktörü olarak göreve başladığı kaydedildi.

        Gofman'ın Mossad Direktörlüğü görevini devralmasının ardından Netanyahu'nun askeri sekreterliğinin boş kaldığı aktarılan haberde, Netanyahu'nun yakın dönemde bu pozisyona atama yapacağı ifade edildi.

        İsrail Başbakanı Netanyahu, törende yaptığı konuşmada, Tahran yönetiminin "yeryüzünden silinmesinin kaçınılmaz" olduğunu savunarak, İran'ın nükleer silah ve balistik füzelerle İsrail'i tehdit edemeyeceğini ileri sürdü.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

