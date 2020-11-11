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Yeni Nesil Ajan XXX 3 filminin oyuncu kadrosu: Yeni Nesil Ajan XXX 3 konusu nedir?

Yeni Nesil Ajan XXX 3 filmi, televizyonda ilk kez ekrana geliyor. Yeni Nesil Ajan XXX 3 filminin yönetmenliğini D.J. Caruso üstleniyor. Aksiyon türündeki film 2017 yılında gösterime girdi. İşte Yeni Nesil Ajan XXX 3 filmi oyuncuları...

Yeni Nesil Ajan XXX 3 filminin oyuncu kadrosu: Yeni Nesil Ajan XXX 3 konusu nedir?

Yeni Nesil Ajan XXX 3 filminin oyuncu kadrosunda Vin Diesel, Donnie Yen, Deepika Padukone yer alıyor.Başrolünde Vin Diesel’in yer aldığı ‘Yeni Nesil Ajan XXX 3’ filminin yönetmen koltuğunda D.J. Caruso oturuyor. Filmin oyuncu kadrosunda ise; Donnie Yen, Deepika Padukone ve Kris Wu yer alıyor.

YENİ NESİL AJAN XXX 3 KONUSU

Ajan-gerilim türündeki serinin üçüncü halkasında, hükümet ajanıyken ekstrem sporcuya dönüşen Xander Cage, kendini maruz bıraktığı sürgünden çıkıyor. Pandora'nın Kutusu olarak bilinen, kötü ve durdurulamaz bir silahı ele geçirme savaşında ölümcül alfa savaşçısı Xiang ve ekibiyle çarpışıyor. Heyecan arayışındaki destekçilerden oluşan yepyeni bir grup kuran Xander, kendini dünya devletlerinin en üst düzeylerinde gizli anlaşmalara işaret eden ölümcül bir komplonun tuzağına düşmüş buluyor.

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