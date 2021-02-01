Juke'ta 11 yıl sonra ikinci perde 0:00 / 0:00

Japon otomotiv üreticisi Nissan'ın b-segment SUV modeli Juke, ikinci nesli ile Türkiye'de satışa sunuldu. 11 yıl sonra yenilenen Juke, ilk nesline göre hem dış hem de iç tasarımında önemli farklılıklar sunuyor.

Yeni Juke'ın özelliklerine geçmeden önce, aracın lansmanında açıklamalarda bulunan Nissan Türkiye, Kuzey Afrika ve Bağımsız Devletler Topluluğu Genel Müdürü Emre Doğueri'nin pazar beklentilerine ve marka hedeflerine yönelik mesajlarına bakmakta yarar var.

Türkiye otomotiv pazarının 2021'de geçen yıla benzer seviyede seyredeceği öngörüsünde bulunan Doğueri, Ocak ayındaki pazar dinamizminin önümüzdeki ayların canlı geçeceğine işaret ettiğini kaydetti.

Doğueri, "2021 toplam otomotiv pazar tahminimizi 800-850 bin bandında oluşturduk. Bu beklenti geçen seneki 772 binlere göre yüzde 10'luk büyümeyi ifade ediyor. Avrupa pazarı 2020'de yüzde 24 küçülürken, Türkiye büyüdü. Bu durum, Türkiye'nin 1 milyonluk otomotiv pazarına ulaşma potansiyelinin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor" dedi.

2020'de Nissan'ın yüzde 2.5'in üzerinde pazar payına ulaştığını da hatırlatan Doğueri, markanın 2021 hedefini ise 25 bin adet toplam satış ve yüzde 3 pazar payı olarak açıkladı.

MARKANIN YENİ KİMLİĞİNİ YANSITIYOR

İkinci jenerasyon Juke'taki yeniliklere bakacak olursak, öncelikle aracın tasarım olarak öncüsünden tamamen ayrıldığını, tek benzerliğin ise ön far grubunun çift parçalı şekilde konumlandırılması olduğunu söyleyebiliriz.

Burada bir parantez açarak, yeni çift parçalı far tasarımının Nissan'ın SUV modellerinin marka kimliği haline geldiğini belirtelim. Juke'takine benzer ön yüz tasarımı henüz Türkiye'de satışa sunulmayan yeni X-Trail'de (Kuzey Amerika pazarında Rogue ismiyle satışa çıktı) de kendine yer bulmuş durumda. Aynı tasarım önümüzdeki aylarda tanıtılacak yeni Qashqai'de (Kuzey Amerika pazarında Rogue Sport) de büyük ihtimalle karşımıza çıkacak.

Juke'ın arka tasarımında ise güncel Qashqai'deki stop grubunun küçültülmüş versiyonu gibi görünen stoplar dikkat çekiyor. Ayrıca, ilk nesilde karşımıza çıkan c sütunundaki kapı kollarına ikinci nesilde de yer verildiği göze çarpıyor.

Aracın öncüsüne göre temel tasarım farkının daha sert hatların kullanılması ve artan boyutlar olduğunu söyleyebiliriz.

KABİN KALİTESİ VE ÖLÇÜLERDE ARTIŞ VAR

Ölçüleri, 4 bin 210 mm boy, bin 595 mm yükseklik ve bin 800 mm genişlik olarak açıklanan yeni Juke'ın, bu doğrultuda arka koltuk diz mesafesinde 5.8 cm'lik ve baş mesafesinde de 2.2 cm'lik artış yaşandığı belirtiliyor. Artan boyutların bagaj hacmini de yüzde 20 oranında artırdığı ve 422 litreye çıkardığı açıklanıyor.

Otomobilin iç mekanında malzeme kalitesinin artışı ilk andan itibaren fark ediliyor. Bizim kısa bir süre için test etme fırsatı bulduğumuz en üst versiyondaki deri-alkantara koltuklar ve kapı içleri ile ön konsolu boydan boya saran süet kaplamalar kalite hissini bir hayli artırmış durumda.

Kalite algısının artmasında yenilenen tablet formundaki multimedya ekranın da katkısı olmuş. 8 inç boyutundaki dokunmatik ekranın tüm versiyonlarda Apple Car Play ve Android Auto sistemlerini standart olarak sunduğunu belirtelim. Ayrıca, araçta ön koltukların kafalıklarına entegre edilen hoparlörler de sınıfında farklı bir donanım olarak karşımıza çıkıyor.

TEK MOTOR İLE GELDİ

Yeni Juke Türkiye'de Tekna, Platinum, Platinum Perso (iç dizaynı kişiselleştirilebilir özel versiyon) ve Platinum Premium olmak üzere 4 farklı donanım ve 11 farklı renk seçeneği ile satışa sunulmaya başlandı.

Aracın tüm versiyonlarında ise tek bir motor seçeneği sunuluyor. 3 silindirli, 1.0 litrelik turbo şarjlı 115 beygir gücündeki benzinli motor, 6-ileri manuel vites ya da 7-ileri çift kavramalı otomatik vites (DCT) seçenekleri ile kombine edilebiliyor.

Alt devirlerden itibaren canlı hissettiren motor, Juke'ı taşımakta zorlanmıyor. Eco, Standart ve Spor olmak üzere üç farklı sürüş modu ile aracın karakteri değiştirilebiliyor. Düşük hızlarda kararsızlık yaşayabilen çift kavramalı şanzıman genel olarak hızlı vites geçişleri sunarken, direksiyon arkasındaki kulakçıklardan manuel olarak da yönlendirilebiliyor.

Juke'in yüksek oturma pozisyonu sürüş karakteri ile birleşince, aracın direksiyonu başında sanki daha büyük bir SUV ile seyahat ediliyormuş hissi yaşanıyor. Bu tabloda Juke'ın üstündeki 19 inçlik jantlara rağmen yol konforu, bozuk zeminleri kabin içinde hissettirmemesi ve aracın içini yüksek hızlara kadar sessiz tutan yalıtım seviyesi etkili oluyor.

Bir b-segment otomobilde karşımıza çıkan bu durum, geçen hafta Türkiye lansmanı yapılan Peugeot 208'de de kendini göstermişti.

Otomotiv üreticileri şehir otomobili olarak tanımlanan günümüz b-segment otomobillerin hem kabin içi hem de sürüş kalitesini her geçen gün artırıyor.

Dolayısı ile, bu sınıfta yer alan hatchback ve SUV modellerin c-segment otomobillere göre neredeyse tek farkı boyutları olmaya başlamış durumda. Sektördeki bu eğilim, fazladan iç hacme ihtiyaç duymayan tüketiciler açısından, c-segment ile benzer kalitede ve sürüş karakterine sahip otomobillere daha düşük bütçelerde ulaşabilmek anlamına geliyor.

FİYATI DÜŞÜK ÖTV DİLİMİNDEN BAŞLIYOR

Yeni Juke ile devam edecek olursak, 1 litrelik motorun tüketimini kontrol altına almanın zor olduğunu belirtmek gerek. Şehir içinde 100 kilometrede 9 litrenin altını görmeyen yakıt tüketimi, otoban sürüşlerinde ise 8 litrelere geriliyor.

Juke'ın olumsuz özellikleri arasında sayılabilecek bir diğer durumda, araçta cam tavan yada sunroofun opsiyon olarak bile alınamaması. Aracın ağırlığını artırmamak ve dolayısı ile emisyon normlarını tutturmak adına yapılan bu tercihin aksine, ilk nesil Juke'ta cam tavan opsiyonunun alınabildiğini hatırlatalım.

Juke'ta Tekna versiyonundan itibaren bisiklet ve yaya tanımalı akıllı çarpışma önleme sistemi, şerit takip asistanı, otomatik uzun far asistanı, trafik işaret tanıma sisteminin standart olarak sunulması trafik güvenliğine önemli bir katkı olarak değerlendirebilir. Aracın üst versiyonlarında ise kör nokta uyarı sistemi, yorgunluk algılama sistemi, arka çapraz trafik uyarı sistemi, çevre görüş sistemi gibi güvenlik teknolojileri de sunuluyor.

Son olarak, bugüne kadar dünya genelinde yaklaşık 1.5 milyon tüketici tarafından tercih edilen Juke Türkiye'de yüzde 50 ÖTV dilimde kalan 229 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.