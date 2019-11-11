Japon otomotiv üreticisi Nissan'ın Türkiye'deki ürün gamında SUV olmayan tek model olan Micra, yeni nesli ile Türkiye'de satışa sunuldu.

Aslında bir süredir çeşitli pazarlarda satışta olan son jenerasyon Micra, Türkiye'ye ise 2 yıllık bir gecikme ile geldi. Bu gecikmenin nedenlerine geçmeden önce ise, otomobilin değişen özelliklerinden bahsetmekte fayda var.

En başta, karoser tasarımının Micra'daki en büyük değişimi oluşturduğunu belirtelim.

Öyle ki, ilk kez 1983 yılında tanıtılan Micra, 2003 yılından bu yana ise daha çok kadın sürücülerin aklını çelmeye yönelik sade bir tasarım ile üretiliyor.

Fakat, yeni neslinde bu durumun değiştiğini ve aracın artık daha agresif çizgilere sahip olduğunu görüyoruz.

Yerini aldığı modele göre her açıdan daha sert görünen yeni Micra'nın, bu haliyle 'unisex' bir tasarıma kavuştuğu söylenebilir.

TEK MOTOR SEÇENEĞİ İLE SATIŞTA

Bugün Türkiye'de satışa sunulan yeni Micra, sadece 1.0 litre ve 100 beygir güç üreten motor seçeneği ile bayilerde yerini aldı.

B-segment hatchback bir model olan otomobilde, 5 ileri manuel ve 7 ileri CVT otomatik şanzıman seçenekleri sunuluyor. Bizim kısa bir parkurda kullanma fırsatı bulduğumuz Micra'da ise 7 ileri otomatik şanzıman görev yapıyordu.

Aracın ağırlığı ile başa çıkmakta zorlanmayan üç silindirli motor, canlı bir yapı sergiliyor. Gaz tepkilerine anlık tepki verebilen motorun, sessiz çalıştığını da söyleyelim.

CVT şanzımandaki gecikmelerin ve ani yığılmaların yine CVT'nin kullanıldığı geçmiş modellere göre azaltıldığını gözlemlediğimiz yeni Micra'yı, şehir içinde ve sadece 5-6 kilometrelik bir mesafede kullanabildik. Bu yüzden, aracın yalıtım özellikleri ve yakıt tüketimi konusunda bir izlenim edinemedik.

MALZEME KALİTESİ SINIF ATLAMIŞ

İç mekan ile devam etmek gerekirse, otomobilin kokpiti değişimin yaşandığı en büyük alanlardan biri olarak karşımıza çıkıyor.

Kabinde kullanılan malzemelerin kalitesi yerini aldığı modele göre bir hayli artarken, özellikle orta konsoldaki malzemelerin kalitesinin c-segment otomobilleri aratmadığı göze çarpıyor.

Kapı içlerinde sert plastiklere yer verilen Micra'da, kapı içi dirsek dayanağı, ön konsolun yolcu kısmı ve vites kolunun önündeki bölümlerde ise kullanılan suni deri malzemeler ile kalite hissi yükseltilmiş.

Otomobilin direksiyon simidi Nissan'ın SUV modellerinden alınırken, direksiyonun tepkileri ve yönlendirme hissi ise bir üst sınıfa göz kırpıyor.

Bunda kuşkusuz otomobilin büyüyen boyutları ve bu sayede artan iz açıklığının katkısı bulunuyor.

Sürücü oturma pozisyonu biraz yüksek kalan Micra'da, ne ön ne de arka kısımda kol dayanağı sunulmaması ise konfor anlamında bir eksiklik olarak göze çarpıyor.

'HEDEF YÜZDE 3 PAZAR PAYI'

Otomobilin Türkiye lansmanında açıklamalarda bulunan Nissan Türkiye Genel Müdürü Emre Doğueri, "Micra ile Türkiye'deki varlığımızı güçlendirirken, otomotiv sektörüne ve dolayısıyla ülke ekonomisine katkıda bulunacağız. Bugüne kadar ağırlıklı olarak kadınların tercih ettiği Micra, yeni tasarımı ve teknolojisiyle erkeklerin de tercih edeceği bir model haline geldi" dedi.

İlk neslinden bu yana tüm dünyada 7 milyon adet Micra satıldığını belirten Doğueri, yeni Micra ile de yıl sonunda yüzde 3 pazar payı hedeflediklerini kaydetti.

Türkiye'de perakende satışlara ağırlık veren bir marka olan Nissan'ın yeni Micra ile filolara da göz kırptığını belirten Doğueri, "Türkiye filo pazarı, ağırlıklı olarak dizel araçlardan oluşuyor. Fakat buna rağmen önümüzdeki dönemde filo çalışmamız olacak" dedi.

Nissan'ı 2020 yılında lansmanlarına devam edeceğini de sözlerine ekleyen Emre Doğueri, "Şarj istasyonu konusunda özellikle büyük illerde son dönemde bir atılım yaşandığını görüyoruz. Bu kapsamda, 2020'nin ikinci yarısında elektrikli modelimiz Leaf'i Türkiye'de satışa sunacağız" bilgisini paylaştı.

OTOMATİK ŞANZIMAN YÜZÜNDEN GECİKTİ

Nissan Türkiye Genel Müdürü'nün açıklamalarına göz attıktan sonra, gelelim Micra'nın Türkiye'ye neden gecikmeli geldiğine.

Bu konuda sürecin Nissan Türkiye'nin bir önceki genel müdürü Sinan Özkök döneminde başladığını söyleyebiliriz.

Öyle ki, o dönem Özkök yönetimindeki Nissan Türkiye, ilk tanıtıldığında sadece manuel şanzıman üretilen 5'inci nesil Micra'ya otomatik şanzıman seçeneğinin eklenmesi için yoğun mesai harcamış, fakat çalışmalar bir netice vermemişti.

Türkiye'deki Micra satışlarının tamamına yakının otomatik şanzıman ile gerçekleşmesi yüzünden ise dönemin Nissan Türkiye yönetimi, yeni Micra'yı sadece manuel şanzıman ile satışa sunmak yerine eski Micra'nın otomatik şanzıman ile satışına devam edilmesine karar vermişti.

Bugün gelinen noktada ise Nissan Türkiye yeni Micra'da uzun zamandır beklediği otomatik şanzıman seçeneğine kavuştu ve otomobili Türkiye'de gecikmeli de olsa satışa sunabildi.

Sonuç olarak, lansmana özel olarak 108 bin 900 TL'den başlayan fiyatlar ve Visia, Tekna, Platinum ve Platinum Premium olmak üzere 4 farklı donanım paketi ile müşterilerin beğenisine sunulan yeni Micra, öncüsüne göre her anlamda sınıf atlamış durumda.

Sadece benzinli motor ile satılıyor olması ise, rekabetin yoğun yaşandığı b-segmentte Micra'nın önündeki en büyük tehlike olabilir.