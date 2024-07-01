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        Haberler Ekonomi Otomobil Yeni Nissan Qashqai Türkiye'ye geldi! İşte fiyatı... - Otomobil Haberleri

        Nissan'dan 2026 hedefi! 30 yeni model geliyor

        Japon otomobil üreticisi Nissan, makyaj operasyonu geçiren SUV modeli Qashqai'yi Türkiye'ye getirdi. Otomobilin lansmanında açıklamalarda bulunan markanın Avrupa Satış ve Pazarlamadan sorumlu Başkan Yardımcısı Mayra Gonzales Velasco, 2026 mali yılına kadar 16'sı elektrikli olmak üzere 30 yeni modeli piyasaya süreceklerini bildirdi. Velasco'nun verdiği bilgiye göre, Nissan, 2026 mali yılına kadar içten yanmalı motora (ICE) sahip binek araç modellerinin yüzde 60'ını yenileyecek ve Avrupa pazarına 5 yeni elektrikli model getirecek  

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2024 - 08:41 Güncelleme: 01.07.2024 - 08:46
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        2026'ya kadar 30 yeni model tanıtacak
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        Nissan'ın kompakt SUV modeli Qashqai, makyajlı versiyonu ile Türkiye'ye geldi.

        Yeni Qashqai'nin Türkiye lansmanında markanın Avrupa Satış ve Pazarlamadan sorumlu Başkan Yardımcısı Mayra Gonzales Velasco'da hazır bulundu.

        Nissan'ın gelecek vizyonu olan Arc iş planını paylaşan Gonzales, "Arc planı geleceğe giden yolumuzda sürekli ilerlememizi ve değişen pazar koşullarına uyum sağlama yeteneğimizi gösteriyor. Bu plan, değer ve rekabet gücü yaratmada daha ileriye daha hızlı ulaşmamızı sağlayacak" diye konuştu.

        AVRUPA'YA 5 ELEKTRİKLİ MODEL GELİYOR

        Gonzales'in verdiği bilgiye göre, Nissan bu iş planı ile 2026 mali yılına kadar 16'sı elektrikli olmak üzere 30 yeni modeli piyasaya sürecek ve 2026 mali yılına kadar içten yanmalı motora (ICE) sahip binek araç modellerinin yüzde 60'ı yenileyecek.

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        Bu segmenti kendilerinin yarattığının altını çizen Velasco, 2026 yılına kadar Avrupa pazarına 5 yeni elektrikli modelin gireceğini de bildirdi.

        Nissan Türkiye Genel Müdürü ve Bağımsız pazarlardan sorumlu Başkan Yardımcısı Charbel Abi Ghanem de, "Lansmana özel fiyatı ile Yeni Qashqai güncellenen tasarımı, dikkat çeken teknolojisi ve GRS2'nin gerektirdiği güvenlik özellikleri ile şimdi çok daha göz alıcı ve çarpıcı olarak yollardaki yerini alacak" ifadelerini kullandı.

        İÇ VE DIŞ TASARIMI YENİLENDİ

        İç ve dış tasarımı güncellenen yeni Qashqai, Japon markanın gelecek dönemde tanıtacağı otomobillere de ışık tutuyor.

        Giriş seviyesi Qashqai'de artık 17" alaşım jant ve yeni 18" elmas kesim alaşım jant standart olarak sunuluyor. Daha yüksek donanım paketlerinde yeni 19" alaşım ve yeni 20" elmas kesim alaşım jant tasarımı bulunuyor.

        Qashqai serisine yeni eklenen N-Design donanım seviyesinde sportif detaylar yer alıyor.

        Yeni Qashqai Türkiye lansmanına özel olarak 1 milyon 799 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

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