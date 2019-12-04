Yeni sigara paketi nasıl oldu? Şeklindeki sorular tütün kullanıcıları tarafından merak konusu oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı, düz ve standart sigara paketlerini satışa sunuyor. İşte, yeni sigara paketleriyle ilgili detaylar...

YENİ SİGARA PAKETİ NASIL OLACAK?

SİGARADA YENİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle "Tütün mamullerinde düz ve standart paket" uygulamasına 5 Aralık'ta geçilecek. 5 Aralık’tan itibaren artık eski paketlerle tütün mamulleri üretilmeyecek. Bir aylık süreçte, yani 5 Ocak’a kadar yeni paketlerle üretim yapılacağı gibi mevcut paketlerin piyasadaki satışı devam edecek. 5 Ocak 2020 itibari ile ise sadece yeni standart paketlerin satışı yapılabilecek ve piyasada eski tip paket bulunmayacak.

5 Aralık'tan itibaren başlayacak olan düz ve standart paket uygulaması ile paketlerin çeşitli renklerinden ve grafik tasarımlarından kaynaklanan çekiciliğinin ve yanıltıcı özelliğinin ortadan kaldırılması, sağlık uyarıları mesajlarının caydırıcı etkisinin artırılması hedefleniyor.