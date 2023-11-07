MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 6 Kasım MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?
MasterChef All Star'da kaptanlık oyunu için geri sayım sona erdi. Mavi ve kırmızı takımın belli olduğu gece de günün konsepti 'Krokan Bush' oldu. Kıran kırana mücadelelerin yaşandığı MasterChef'te yarışmacılar mavi takım kaptanlığı için tezgah başına geçti. Eleme gecesinde Barış'ın vedası yarışmaya damga vururken, MasterChef'te duygusal anlar yaşandı. Peki, "MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 6 Kasım MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu?" İşte 6 Kasım MasterChef All Star yeni haftanın mavi ve kırmızı takımları...
Tv8 ekranlarında yayınlanan yemek programı MasterChef'te heyecan katlanarak sürüyor. Yarışmada 17 hafta geride kalırken yarışmacı sayısının azalmasıyla tansiyon yükseldi. Kaptanlık oyunu gecesinde, mavi ve kırmızı takım kaptanların belli olmasının ardından yeni haftanın takımları da belli oldu. Peki, "MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 6 Kasım MasterChef mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu?" İşte MasterChef All Star yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...
MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI, MAVİ VE KIRMIZI TAKIM KAPTANLARI KİM OLDU?
MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Jüri değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı Hasan oldu. Mavi takım kaptanı Hasan kırmızı takım kaptanı olarak Alican'ı seçti. Takım kaptanları kendi stratejilerine göre takımlarını oluşturdu.
MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?
MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu. Yeni haftada mavi ve kırmızı takımlar şu şekilde oluştu.
Mavi Takım
Hasan (Takım kaptanı)
Eren
Sergen
Barbaros
Dilara
Ayaz
Tanya
Kırmızı Takım
Alican (Takım kaptanı)
Esra
Tahsin
Tolga
Kıvanç
Cemre
Batuhan
KAPTANLAR ARASINDA DÜELLO!
Mavi ve kırmızı takım kaptanı Hasan ve Alican arasında bir düello yaşandı. Şefler kaptanlardan 30 dakika süre içerisinde 20 tane kalem böreği yapmaları istedi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda en başarılı böreği yapan Hasan düellonun kazananı oldu. Hasan böylelikle kırmızı takımdan istediği bir yarışmacıyı kendi takımına katma, kendi takımından bir yarışmacıyı ise kırmızı takımına verme avantajını elde etmiş oldu. Düelloyu kazanan Hasan, kırmızı takımdan kendi takımına Ayaz'ı seçerken, kendi takımından ise Esra'yı kırmızı takıma gönderdi.
MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?
MasterChef All Star'da 5 Kasım Pazar günü elenen yarışmacı yapılan değerlendirmeler sonucunda Barış oldu.