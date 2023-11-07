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KAPTANLAR ARASINDA DÜELLO!

Mavi ve kırmızı takım kaptanı Hasan ve Alican arasında bir düello yaşandı. Şefler kaptanlardan 30 dakika süre içerisinde 20 tane kalem böreği yapmaları istedi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda en başarılı böreği yapan Hasan düellonun kazananı oldu. Hasan böylelikle kırmızı takımdan istediği bir yarışmacıyı kendi takımına katma, kendi takımından bir yarışmacıyı ise kırmızı takımına verme avantajını elde etmiş oldu. Düelloyu kazanan Hasan, kırmızı takımdan kendi takımına Ayaz'ı seçerken, kendi takımından ise Esra'yı kırmızı takıma gönderdi.