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Yeni TBMM Başkanı kim olacak ve adaylar kimler? 2023 Meclis Başkanı ne zaman açıklanacak?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yemin töreni sonrası şimdi de gözler 30. TBMM Başkanı'nın belirleneceği gün çevrildi. Konuyla ilgili olarak adayların kimler olduğu, başkanın ne zaman ve nasıl seçileceği gündem olmuş durumda. İşte, yeni TBMM Başkanı seçimi ile ilgili tüm bilinmesi gerekenler...

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  • Yeni TBMM Başkanı kim olacak ve adaylar kimler? 2023 Meclis Başkanı ne zaman açıklanacak?

    Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'de yeni dönem için artık heyecan dorukta. Seçilen yeni milletvekilleri geçtiğimiz gün gerçekleştirilen törende yemin etti ve sıra yeni TBMM Başkanı seçimine geldi. İşte, gün itibariyle söz konusu duruma dair tüm bilinmesi gerekenler...
  • Yeni TBMM Başkanı kim olacak ve adaylar kimler? 2023 Meclis Başkanı ne zaman açıklanacak?

    TBMM BAŞKANI KİM OLACAK?

    TBMM Genel Kurulu'nda ilk olarak Geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli olmuştu.
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da mazbatasını Devlet Bahçeli verdi.

    Yeni TBMM Başkanı seçimi için ise beş günlük adaylık süreci bugün saat 00.00’da sona erecek. 7 Haziran Çarşamba günü ise Meclis’in 30. başkanını belirlemek için Genel Kurul’da seçim turları yapılacak.
  • Yeni TBMM Başkanı kim olacak ve adaylar kimler? 2023 Meclis Başkanı ne zaman açıklanacak?

    TBMM BAŞKANI NASIL BELİRLENİYOR?

    TBMM İçtüzüğü uyarınca Genel Kurul’daki oylamada ilk iki turda seçimin sonuçlanması için bir adayın 401 oy desteğine ulaşması gerekiyor. TBMM’deki sandalye dağılımı iktidar ve muhalif gruplarının ilk iki turda sonuç almalarına imkan vermiyor. Üçüncü turda ise salt çoğunluk yani 301 oy yeterli oluyor. Bu çerçevede Cumhur İttifakı adayının üçüncü turda Meclis Başkanı seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Yeni seçilen Meclis Başkanı iki yıl boyunca bu görevi üstlenecek.
  • Yeni TBMM Başkanı kim olacak ve adaylar kimler? 2023 Meclis Başkanı ne zaman açıklanacak?

    TBMM BAŞKANLIĞI İÇİN KİMLER ADAY? 

    İYİ Parti, Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı’yı,

    YSP ise Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç’u aday olarak duyurdu.

    Ardından Numan Kurtulmuş’un ismi AK Parti ve MHP’nin ortak dilekçesi ile TBMM’ye verildi.

    CHP ise henüz yarışacak adayını belirlemedi. Ancak Erdoğan Toprak ile İlhan Kesici’nin ismi dillendiriliyor.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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