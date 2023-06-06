TBMM BAŞKANI NASIL BELİRLENİYOR?



TBMM İçtüzüğü uyarınca Genel Kurul’daki oylamada ilk iki turda seçimin sonuçlanması için bir adayın 401 oy desteğine ulaşması gerekiyor. TBMM’deki sandalye dağılımı iktidar ve muhalif gruplarının ilk iki turda sonuç almalarına imkan vermiyor. Üçüncü turda ise salt çoğunluk yani 301 oy yeterli oluyor. Bu çerçevede Cumhur İttifakı adayının üçüncü turda Meclis Başkanı seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Yeni seçilen Meclis Başkanı iki yıl boyunca bu görevi üstlenecek.