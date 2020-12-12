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Japon otomotiv üreticisi Toyota, hidrojen yakıt hücreli Mirai modelinin yeni neslini tanıttı. Yapılan açıklamaya göre, hidrojeni elektrik enerjisine çevirerek yalnızca su buharı salımı yapan ikinci nesil Mirai, sürüş yaptıkça çevreyi temizleyen “negatif emisyon” etkisine sahip.

Japonca “gelecek” anlamını taşıyan Mirai'nin, yeni neslinde modüler GA-L platformu üzerinde üretildiği belirtildi. Aracın bu sayede daha verimli bir teknik yerleşime olduğu açıklandı.

Öncüsüne göre dinamik bir tasarıma sahip olduğu görülen yeni Mirai'nin, platform değişimi ile yüzde 50:50 ağırlık dağılımına kavuştuğu ve öncüsünden daha dinamik bir sürüş sunabildiği de belirtildi.

Öte yandan, araçta artan hidrojen yakıt kapasitesi ile birlikte sağlanan menzilin yüzde 30 artırıldığı kaydedildi. Ek hidrojen tankının eklenmesi sayesinde Mirai'nin artık 650 kilometre civarında menzil sunduğu aktarıldı.

Yeni Mirai'nin 'T' şeklinde yerleştirilen yakıt hücresi tankıyla birlikte 5.6 kg hidrojen taşıyabilecek kapasiteye ulaştığı da verilen bilgiler arasında.

GÜCÜ YÜZDE 12 ARTILDI

Ölçüleri de nesil değimi ile birlikte değişen aracın, yüksekliği 65 mm azaltılırken, dingil mesafesi 140 mm ve iz açıklığı 75 mm artırıldı.

Yapılan açıklamaya göre, yüzde 50 hafifleyen araç, bir önceki nesline göre yüzde 12 daha güçlü hale gelerek 174 beygir güç üretiyor. Yeni Mirai aynı zamanda mevcut Mirai’nin nikel metal hibrit bataryası yerine lityum iyon batarya ile donatılmış durumda.

Toyota'nın yeni Mirai ile birlikte, hidrojen yakıt hücreli araç satışlarını 10 kat artırmayı hedeflediği kaydedildi. Bununla birlikte satış fiyatının yüzde 20 oranında düşeceği de verilen bilgiler arasında.

1992 yılında hidrojen yakıt hücreli araçlar üzerinde çalışmaya başlayan Toyota, Mirai sedanı ilk kez 2014 yılında dünya pazarına sunmuştu.