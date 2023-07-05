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Yeni ve zamlı hemşire maaşı netleşti! 2023 hemşire maaşı ne kadar oldu?

Yeni ve zamlı hemşire maaşı son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 5 Temmuz Çarşamba günü itibarıyla TÜİK tarafından açıklanan haziran ayı enflasyon artış oranları sonrasında hemşire maaşları belli oldu. Öte yandan en düşük memur maaşının 22 bin lira olarak sabitlenmesi sebebiyle maaşı 22 binin altında kalan hemşireler ek zam almış olacak. İşte "En düşük hemşire maaşı ne kadar ve kaç TL olacak? sorusunun yanıtı ile yeni ve zamlı hemşire maaşı son dakika gelişmeleri...

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  • Yeni ve seyyanen zamlı hemşire maaşı Temmuz 2023: En düşük hemşire maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

    Yeni ve zamlı hemşire maaşı belli oldu. 5 Temmuz Çarşamba günü itibarıyla TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri ile birlikte 6 aylık enflasyon farkı oranına göre hemşirelere zam yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını duyurmuştu. Peki, 2023 hemşire maaş zammı ne kadar oldu? İşte temmuz zammı ile güncel hemşire maaşları hakkında merak edilen sorular ve yanıtları...
  • Yeni ve seyyanen zamlı hemşire maaşı Temmuz 2023: En düşük hemşire maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

    2023 TEMMUZ HEMŞİRE MAAŞI NE KADAR OLDU?

    6 aylık enflasyon farkı ve 8.077 TL seyyanen zamla beraber 1/5 derecesine sahip hemşire maaşı 26 bin 152 TL oldu.
  • Yeni ve seyyanen zamlı hemşire maaşı Temmuz 2023: En düşük hemşire maaşı ne kadar, kaç TL oldu?

    REFAH ZAMMI NE OLACAK?

    Memur maaşları ve emekli aylıklarına yapılacak söz konusu oranlar kanunen yapılması gereken oranlar. Bu oranların üzerine yapılacak her artış enflasyonun üzerinde olacağı için refah zammı anlamına gelecek.

    MEMUR MAAŞ ZAMMI DÜZENLEMESİ MECLİS'TE!

    AK Parti Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler en düşük memur maaşını 22 bin liraya yükseltecek teklifin yer aldığı torba yasanın TBMM Başkanlığına sunulduğunu açıkladı. Güler, teklif kapsamında memur maaşlarına 8.075 TL'lik seyyanen bir zam öngördüklerini belirtti.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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