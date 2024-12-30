EN DÜŞÜK MTV 4 BİN 834 TL OLDU

2025’te ödenecek MTV tutarlarının detaylarına bakılacak olursa, Türkiye'de en çok satılan araç gruplarının MTV değişimleri incelendiğinde, 2018 yılından sonra trafiğe çıkan araçlarda motor hacmi 1.3 litrenin altında kalanlar ve vergisiz fiyatı 259 bin 900 bin TL'nin altında olanlar yeni yılda 4 bin 834 TL MTV ödeyecek.

Yine 1-3 yaş aralığında ve fakat motor hacmi 1.3 litre ile 1.6 litre arasında kalan ve vergisiz fiyatı 259 bin 900 bin lirayı aşmayan otomobillerin sahipleri ise yeni yılda 8 bin 421 TL yıllık MTV ödeyecek.

Aynı gruba giren fakat vergisiz fiyatı 259 bin 900 bin TL ile 455 bin 300 TL aralığında olan araçların MTV'si de yıl başından itibaren 9 bin 267 TL olacak.

Söz konusu motor hacminde olup, vergisiz fiyatı 455 bin 300 TL'yi aşan araçların sahipleri ise yeni yıldan itibaren 10 bin 112 TL MTV ödeyecek.