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Yeni YSK Başkanı Ahmet Yener kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Ahmet Yener'in biyografisi

Yeni Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı belli oldu. Yapılan gizli oylama sonucu yeni başkanın Ahmet Yener olduğu açıklandı. İşte, Yeni YSK Başkanı Ahmet Yener kimdir, kaç yaşında ve nereli sorularının cevapları...

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  • Yeni YSK Başkanı Ahmet Yener kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Ahmet Yener'in hayat hikayesi ve biyografisi

    Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yeni üyelerinin belli olmasının ardından YSK başkanı da seçildi. YSK'nın yeni başkanı Ahmet Yener, başkanvekili de Ekrem Özübek oldu. İşte, yeni YSK Başkanı Ahmet Yener'in hayat hikayesi...
  • Yeni YSK Başkanı Ahmet Yener kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Ahmet Yener'in hayat hikayesi ve biyografisi

    YENİ YSK BAŞKANI AHMET YENER OLDU!

    AA'da yer alan habere göre yeni 5 üye ile görev süresi devam eden üyeler Ahmet Yener, Mahmut Akgün, Ekrem Özübek, Orhan Usta, Ali Ürker ve Battal Öğüt arasından gizli oylamayla yapılan seçim sonucunda Ahmet Yener, YSK başkanı oldu. YSK başkanvekilliğine ise Ekrem Özübek seçildi.

    Görev süresi dolan Muharrem Akkaya, YSK başkanlığına seçilen Ahmet Yener'e görevi devrettikten sonra kurumdan uğurlandı.
  • Yeni YSK Başkanı Ahmet Yener kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Ahmet Yener'in hayat hikayesi ve biyografisi

    Akkaya, YSK önünde bekleyen basın mensuplarına, görevini Yener'e devrettiğini söyledi ve başarı diledi. Akkaya'yı uğurlayan Yener de görev süresi dolan başkan ve başkanvekiline emekleri dolayısıyla teşekkür etti.
  • Yeni YSK Başkanı Ahmet Yener kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Ahmet Yener'in hayat hikayesi ve biyografisi

    AHMET YENER KİMDİR?

    Ahmet Yener, 1966'da Beypazarı'nda doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1989'da mezun olduktan sonra Ankara hakim adayı olarak mesleğe başlayan Yener, sırasıyla Baykan, Yığılca, Sivrihisar, Osmaniye ve Kırıkkale hakimliği görevlerinde bulundu.
  • Yeni YSK Başkanı Ahmet Yener kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Ahmet Yener'in hayat hikayesi ve biyografisi

    Yener 2011'de Yargıtay, 2020'de YSK üyeliğine seçilmişti.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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