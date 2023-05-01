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Yeni Zelanda Başbakanı Hipkins, ülkesinin "cumhuriyet olmasını" desteklediğini söyledi

Yeni Zelanda Başbakanı Hipkins, ülkesinin "cumhuriyet olmasını" desteklediğini, ancak bir lider olarak bunun zorlamak istediği bir değişiklik olmadığını söyledi

Yeni Zelanda Başbakanı Hipkins, ülkesinin
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Yeni Zelanda Başbakanı Chris Hipkins, ülkesinin bir "cumhuriyet olmasını" kişisel olarak desteklediğini ancak bir lider olarak bunun yapmak istediği bir değişiklik olmadığını belirtti.

İngiltere Kralı 3. Charles'ın taç giyme törenine katılacak olan Hipkins, "Zamanla Yeni Zelanda ideal olduğu şekilde tamamen bağımsız bir ülke olup şu anda genel olarak yaptığı gibi kendi ayaklarının üzerinde duracaktır. Ama Genel Valiliği bir devlet başkanlığıyla değiştirmenin şu anda bir öncelik olduğunu düşünmüyorum." dedi.

Hipkins, ülkesinin bir cumhuriyet olmasını kişisel olarak desteklediğini ancak bir lider olarak bunun zorlamak istediği bir değişiklik olmadığını söyledi.

Yeni Zelanda, İngiliz Milletler Topluluğu (Commonwealth) üye ülkeleri arasında yer alıyor.

İngiltere Kralı 3. Charles, Yeni Zelanda'da bir Genel Vali tarafından temsil ediliyor.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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