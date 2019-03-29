Yeni Zelanda: Christchurch cami saldırılarında yaşamını yitirenler için ulusal anma töreni düzenlendi

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Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen saldırılardan 14 gün sonra, yaşamını yitiren 50 kişiyi onurlandırmak için büyük bir ulusal anma töreni düzenlendi.
Saldırının yaşandığı Christchurch'te düzenlenen halka açık anma törenine 20 binden fazla kişi katıldı.
Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, törende yaptığı konuşmada "Yeni Zelanda nefret virüsüne karşı bağışıklık kazanmış bir ülke değil belki ama virüsün tedavisini bulacak olan ülke olabilir" dedi.
Ardern'in konuşması uzun süre ayakta alkışlandı.
Törende konuşanlar arasında saldırıda yaşamını yitiren Husna Ahmed'ın kocası Farid Ahmed de vardı.
Saldırıdan yaralı kurtulan Farid Ahmed, konuşmasında saldırganı affettiğini söyledi ve barış mesajı verdi.
Farid Ahmed, "Kalplerimizin volkan gibi patlamaya hazır olmasını değil, sevgi ve merhamet ile dolmasını istiyorum" dedi.
Hagley Park'ta düzenlenen tören, televizyonlardan da canlı yayınlandı.
Tören sırasında geçmişte Cat Stevens adıyla ünlenen ve 1977 yılında Müslüman olan İngiliz şarkıcı Yusuf İslam da bir konser düzenledi.
Yusuf İslam, kalabalığa "Sadece iyi insanlar oturup izlediğinde kötülük yükselir. Bu ülkede bunun tam tersine şahit olduk" diye seslendi.
Canterbury Müslüman Konseyi Başkanı Shaggaf Khan da, "Nefretten ne kadar büyük bir sevgi yaratıldı ve paylaşıldı. Karanlıktan dışarı ne kadar büyük bir ışık yayıldı" diye konuştu.
Christchurch'teki Müslüman cemaatinin üyeleri de tören sırasında yaşamını yitiren 50 kişinin isimlerini sesli okudu.
Kurbanlar arasında dünyanın dört bir yanından kadın, erkek ve çocuklar da vardı. En genç kurban ise, yalnızca 3 yaşındaydı.
Saldırıların zanlısı 28 yaşındaki Avustralya vatandaşı Brenton Tarrant cinayetle suçlanıyor.
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, kaldırılan idam cezasının geri getirmesinin ise söz konusu olmadığını söylüyor.
Hükümet, saldırıların ardından bir hafta içinde silah yasalarını değiştirerek yarı otomatik silahların ve tüfeklerin kullanımını yasaklamıştı. Başbakan Ardern ise saldırılar hakkında bağımsız soruşturma talimatı vermişti.
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