Sri Lanka Savunma Bakanı Ruwan Wijewardene, 21 Nisan'da 321 kişinin ölümüne ve yüzlerce kişinin yaralanmasına neden olan terör saldırılarının Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde yaşanan silahlı saldırılara misilleme olduğunu iddia etmişti. İddia Yeni Zelanda Başbakanlığı tarafından reddedildi. Başbakanlık tarafından yapılan açıklamada, Sri Lanka'da patlayan Paskalya bombalamaları ile Christchurch'teki cami saldırılarını birbirine bağlayabilecek herhangi bir istihbaratın olmadığı ifade edildi.



Yeni Zelanda Başbakanlığı, Sri Lanka Savunma Bakanı Wijewardene'nin bu bilgileri Parlamento'ya delil olmadan sunduğunu belirtti. Açıklamada, "Saldırıya yönelik Sri Lanka'daki soruşturmalar henüz erken aşamada." denildi.

SRİ LANKA'DAKİ TERÖR SALDIRILARI

Sri Lanka'da Paskalya ayini sırasında kilise ve otelleri hedef alan bombalı terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 321'den 359'a yükseldiği açıklandı.

Sri Lanka Polis Sözcüsü Ruwan Gunasekara tarafında yapılan açıklamaya göre, Paskalya törenleri sırasında kilise ve otellere yönelik düzenlenen bombalı terör saldırılarında ölenlerin sayısı arttı.

Saldırıların ardından yapılan operasyonlar kapsamında dün gece 18 şüphelinin daha yakalandığını aktaran Ruwan Gunasekara, son operasyonda yakalananlarla birlikte gözaltındaki şüpheli sayısının 40'dan 58'e yükseldiğini söyledi.

Yakalanan şüphelilerin kimlik ve uyrukları hakkında bilgi vermeyen Gunasekara, dün gözaltına alınan 40 kişinin de Sri Lankalı olduğunu açıklamıştı.

Sri Lanka'da Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayini sırasında Kochchikade'deki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar gerçekleştirilmişti.

Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyöleri Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogo'da da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu.

Son bilgilere göre, 359 kişinin hayatını kaybettiği ve 500’den fazla kişinin de yaralandığı bombalı saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.