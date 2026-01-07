Yeniden başkan seçildi

Telif Hakları Derneği’nin (THD) 4. Olağan Genel Kurulu İstanbul’da gerçekleştirildi. Genel kurulda mevcut başkan Cafer Vayni, üyelerin oylarıyla yeniden başkanlığa seçilirken derneğin yeni yönetim, denetim ve haysiyet kurulları da belirlendi.

Cafer Vayni

İstanbul merkezli Telif Hakları Derneği’nin 4. Olağan Genel Kurulu'nda telif hakları alanında yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, yeni döneme ilişkin kurumsal hedefler de ele alındı.

Genel kurulda yapılan oylama sonucunda Telif Hakları Derneği Başkanı Cafer Vayni, yeniden başkanlığa seçildi. Vayni’nin yeni dönemde de telif haklarının korunması, fikri emeğin savunulması ve kültürel üretimin desteklenmesine yönelik çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

REKLAM

TELİF HAKLARI ALANINDA YENİ DÖNEM VURGUSU

Genel kurulda yapılan değerlendirmelerde, telif haklarının korunmasının kültürel ve sanatsal üretim açısından taşıdığı hayati öneme dikkat çekildi. Yeni dönemde Telif Hakları Derneği’nin, fikri mülkiyet bilincinin yaygınlaştırılması, yazar ve sanatçı haklarının korunması ile bu alandaki hukuki ve toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmalarını güçlendirmesi hedefleniyor.