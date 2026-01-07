Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Yeniden başkan seçildi

        Yeniden başkan seçildi

        Telif Hakları Derneği'nde Cafer Vayni yeniden başkan seçildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2026 - 10:45 Güncelleme: 07.01.2026 - 10:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeniden başkan seçildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Telif Hakları Derneği’nin (THD) 4. Olağan Genel Kurulu İstanbul’da gerçekleştirildi. Genel kurulda mevcut başkan Cafer Vayni, üyelerin oylarıyla yeniden başkanlığa seçilirken derneğin yeni yönetim, denetim ve haysiyet kurulları da belirlendi.

        Cafer Vayni
        Cafer Vayni

        İstanbul merkezli Telif Hakları Derneği’nin 4. Olağan Genel Kurulu'nda telif hakları alanında yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, yeni döneme ilişkin kurumsal hedefler de ele alındı.

        Genel kurulda yapılan oylama sonucunda Telif Hakları Derneği Başkanı Cafer Vayni, yeniden başkanlığa seçildi. Vayni’nin yeni dönemde de telif haklarının korunması, fikri emeğin savunulması ve kültürel üretimin desteklenmesine yönelik çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

        REKLAM

        TELİF HAKLARI ALANINDA YENİ DÖNEM VURGUSU

        Genel kurulda yapılan değerlendirmelerde, telif haklarının korunmasının kültürel ve sanatsal üretim açısından taşıdığı hayati öneme dikkat çekildi. Yeni dönemde Telif Hakları Derneği’nin, fikri mülkiyet bilincinin yaygınlaştırılması, yazar ve sanatçı haklarının korunması ile bu alandaki hukuki ve toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmalarını güçlendirmesi hedefleniyor.

        YENİ YÖNETİM KURULU BELİRLENDİ

        Yönetim Kurulu (Asil Üyeler)

        Cafer Vayni

        Prof. Dr. Nermin Özcan Özer

        Prof. Dr. Süleyman Doğan

        Prof. Dr. Cemal Zehir

        Prof. Dr. Muhammet Kurulay

        Av. Cihan Tufan

        Selim Çoraklı

        Saliha Özdemir

        Recep İncecik

        Ayşe Emine Sultan Çelik

        Nazlı Aspay Sener

        ÖNERİLEN VİDEO

        İbrahim Tatlıses'e saldırının azmettiricisi, izinli olarak cenazeye katıldı

        İSTANBUL'da 15 yıl önce türkücü İbrahim Tatlıses'e yönelik silahlı saldırının azmettiricisi olduğu suçlamasıyla tutuklanıp, ceza alan Abdullah Uçmak, cezaevinden izinli olarak çıkıp, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir yakınının cenazesine katıldı. (DHA)

        #telif hakları
        #Telif Hakları Derneği
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Adli emanet soygununda yeni gelişme!
        Adli emanet soygununda yeni gelişme!
        Eniştesi katili oldu! 5 liralık cinayet!
        Eniştesi katili oldu! 5 liralık cinayet!
        Borsada manipülasyon soruşturması
        Borsada manipülasyon soruşturması
        Mainoo'da sıcak gelişme!
        Mainoo'da sıcak gelişme!
        WSJ: Rubio Grönland'ın satın alınmasını hedefliyor
        WSJ: Rubio Grönland'ın satın alınmasını hedefliyor
        Kılıktan kılığa girdiler... İkisinin sabıka kaydı: 219!
        Kılıktan kılığa girdiler... İkisinin sabıka kaydı: 219!
        Osimhen krizini federasyon çözdü!
        Osimhen krizini federasyon çözdü!
        Sosyal medyada tepki çekmişti... Camideki videoya soruşturma!
        Sosyal medyada tepki çekmişti... Camideki videoya soruşturma!
        Kız kardeşler evde öldürülmüştü... Sır perdesi aralandı!
        Kız kardeşler evde öldürülmüştü... Sır perdesi aralandı!
        Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti
        Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti
        Valiler Kararnamesi yayımlandı
        Valiler Kararnamesi yayımlandı
        Artık kamu malı
        Artık kamu malı
        'Casperlar' iddianamesi... Çocuğu çocuğa öldürttüler!
        'Casperlar' iddianamesi... Çocuğu çocuğa öldürttüler!
        Geleceği tahmin edebildiler mi?
        Geleceği tahmin edebildiler mi?
        BES'te devlet katkısı yeniden belirlendi
        BES'te devlet katkısı yeniden belirlendi
        Prim borcu olana sağlık hizmeti
        Prim borcu olana sağlık hizmeti
        Kıdem tazminatı tavanı yükseldi
        Kıdem tazminatı tavanı yükseldi
        1 milyar dolar altın ithal ettik
        1 milyar dolar altın ithal ettik
        Trump: Ara seçimleri kazanmazsak azledilirim
        Trump: Ara seçimleri kazanmazsak azledilirim
        Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağmur uyarıları
        Kuvvetli rüzgar ve sağanak yağmur uyarıları