Yeniden oy sayımı yapılan Gaziosmanpaşa İlçe Seçim Kurulu önünde arbede

"800 OY FARKI VAR"

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Seçim İşleri Başkanı Muammer Birdal, yaptığı açıklamada, Gaziosmanpaşa'da seçimlerde 800 oy fark olduğunu söyledi.

Birdal, "Ancak biz hukuki olarak bazı somut deliller elde ettik ve bununla ilgili de İlçe Seçim Kuruluna itirazda bulunduk. İlçe Seçim Kurulu bizi haklı gördü ve taleplerimizi kabul etti. CHP örgütü ise buna itiraz etti ve konuyu İl Seçim'e taşıdı. İl Seçim de CHP'nin itirazlarını yerinde bulmadı ve bizi haklı gördü." dedi.

Karar üzerine oy sayımı için geldiklerini dile getiren Birdal, şunları kaydetti:

"CHP örgütü şiddet uyguluyor, kavga ediyor. Mahkeme kararını uygulatmamaya çalışıyor. Görüyorsunuz arkada bize baskı yapmaya, hakimleri yıldırmaya, susturmaya çalışıyorlar. Şu anda sayım başlamış ve içeride devam ediyor. Hukukun uygulanmasını istiyoruz. Milletin iradesi sandığa nasıl girmişse, öyle çıkmasını istiyoruz. Hukuksuz bir uygulamayı hukuka aykırı hareketle, şiddetle bu olayı söndürmeye çalışıyorlar. İnşallah hukukun uygulanmasını sağlamaya çalışacağız."