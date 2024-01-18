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        Haberler Gündem Politika Yeniden Refah Partisi 3 il ve 53 ilçede adaylarını açıkladı

        Yeniden Refah Partisi 3 il ve 53 ilçede adaylarını açıkladı

        Yeniden Refah Partisi, 1'i büyükşehir, 2'si il ve 53'ü ilçe olmak üzere 56 belediye başkan adayını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 20:40 Güncelleme: 18.01.2024 - 20:40
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        Yeniden Refah Partisi yeni adaylarını açıkladı
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        Partiden yapılan açıklamaya göre, genel merkezde, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın katılımıyla aday tanıtım programı düzenlendi.

        Programda, 1'i büyükşehir, 2'si il ve 53'ü ilçe olmak üzere 56 belediye başkan adayı açıklandı. Böylece 10'u büyükşehir 10'u il belediye başkanı olmak üzere 309 aday açıklanmış oldu.

        Partinin Genel Başkan Kültür Sanat Danışmanı, sanatçı Davut Güloğlu'nun Düzce belediye başkanı adayı olarak açıklandığı programda, partinin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Melih Tatlıcı oldu. Osmaniye'de ise Adem Demir belediye başkanı adayı gösterildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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